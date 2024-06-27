Если вы уже исчерпали свой текущий список фильмов, выбирайте новые ленты из нашей подборки. В материале Кино 24 мы собрали список самых популярных фильмов, которые выбирают украинцы и которые стоит посмотреть вам.

Рекомендуем Обреченные на страдания: 7 российских актеров-путинистов, которые ненавидят Украину

Самые популярные фильмы на Netflix

"Наследие"

По сюжету фильма, после смерти богатого дяди, его семья начинает бороться за часть его огромного состояния. Имение, входящее в это состояние, скрывает множество сложных головоломок и тайн.

Различные интриги, измены и переплетенность интересов в семье становятся основой сюжета, раскрывая непредсказуемые события и напряженные взаимоотношения.

"Наследство": смотрите онлайн трейлер фильма

"Путь возмездия"

По сюжету фильма, спецназовца возвращается домой в поисках ответов после трагической гибели ее отца. Она пытается найти виновных в этом преступлении и решить, что именно произошло.

Прибыв в свой родной город, она нечаянно раскрывает опасный заговор, что может иметь серьезные последствия для нее и для других людей.

"Путь возмездия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дракула. Неизвестная история"

История личности Влада III Цепеша породила множество легенд, с самой известной из них знакомы практически все. Фильм расскажет правдивую историю Влада Дракулы (Дракона), выдающегося всадника и воина. Свою репутацию граф получил не мгновенно, но частично это было благодаря его отцу.

Он пережил немало войн, как за свои земли, так и за сердце любимой, что привело к кровавым расправам и одновременно направило его на путь объединения Румынских земель.

"Дракула. Неизвестная история": смотрите онлайн трейлер фильма

Если эти фильмы вам по вкусу, то стоит обратить внимание и на такие ленты:

"Ловушка"

"В глубинах Сены"

"Ультрамен: Восхождение"

"Красный дракон"

"Атлас"

"Академия господина Клекса"

"Код доступа "Кейптаун""

Эти фильмы представляют совершенно разные жанры и сюжеты. Это позволяет вам найти своего фаворита среди такого большого разнообразия вариантов на Netflix.