Якщо ви вже вичерпали свій поточний список фільмів, обирайте нові стрічки з нашої добірки. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список найпопулярніших фільмів, які обирають українці і які варто переглянути вам.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Спадщина"

За сюжетом фільму, після смерті багатого дядька, його родина починає боротися за частину його величезного статку. Маєток, що входить у цей статок, приховує безліч складних головоломок та таємниць.

Різноманітні інтриги, зради та переплетеність інтересів у родині стають основою сюжету, розкриваючи непередбачувані події та напружені взаємини.

"Спадщина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шлях відплати"

За сюжетом фільму, спецпризначенка повертається додому у пошуках відповідей після трагічної загибелі її батька. Вона намагається знайти винних у цьому злочині й вирішити, що саме сталося.

Прибувши у своє рідне місто, вона ненавмисно розкриває небезпечну змову, що може мати серйозні наслідки для неї й для інших людей.

"Шлях відплати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дракула. Невідома історія"

Історія особистості Влада III Цепеша породила безліч легенд, з найвідомішою із них знайомі практично всі. Фільм розповість правдиву історію Влада Дракули (Дракона), видатного вершника і воїна. Свою репутацію граф здобув не миттєво, але частково це було завдяки його батькові.

Він пережив чимало війн, як за свої землі, так і за серце коханої, що привело до кривавих розправ і одночасно спрямувало його на шлях об'єднання Румунських земель.

"Дракула. Невідома історія": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ці фільми вам до смаку, то варто звернути увагу і на такі стрічки:

"Пастка"

"У глибинах Сени"

"Ультрамен: Сходження"

"Червоний дракон"

"Атлас"

"Академія пана Клекса"

"Код доступу "Кейптаун""

Ці фільми представляють абсолютно різні жанри та сюжети. Це дозволяє вам знайти свого фаворита серед такого великого різноманіття варіантів на Netflix.