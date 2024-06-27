Якщо ви вже вичерпали свій поточний список фільмів, обирайте нові стрічки з нашої добірки. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список найпопулярніших фільмів, які обирають українці і які варто переглянути вам.
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Найпопулярніші фільми на Netflix
"Спадщина"
За сюжетом фільму, після смерті багатого дядька, його родина починає боротися за частину його величезного статку. Маєток, що входить у цей статок, приховує безліч складних головоломок та таємниць.
Різноманітні інтриги, зради та переплетеність інтересів у родині стають основою сюжету, розкриваючи непередбачувані події та напружені взаємини.
"Спадщина": дивіться онлайн трейлер фільму
"Шлях відплати"
За сюжетом фільму, спецпризначенка повертається додому у пошуках відповідей після трагічної загибелі її батька. Вона намагається знайти винних у цьому злочині й вирішити, що саме сталося.
Прибувши у своє рідне місто, вона ненавмисно розкриває небезпечну змову, що може мати серйозні наслідки для неї й для інших людей.
"Шлях відплати": дивіться онлайн трейлер фільму
"Дракула. Невідома історія"
Історія особистості Влада III Цепеша породила безліч легенд, з найвідомішою із них знайомі практично всі. Фільм розповість правдиву історію Влада Дракули (Дракона), видатного вершника і воїна. Свою репутацію граф здобув не миттєво, але частково це було завдяки його батькові.
Він пережив чимало війн, як за свої землі, так і за серце коханої, що привело до кривавих розправ і одночасно спрямувало його на шлях об'єднання Румунських земель.
"Дракула. Невідома історія": дивіться онлайн трейлер фільму
Якщо ці фільми вам до смаку, то варто звернути увагу і на такі стрічки:
- "Пастка"
- "У глибинах Сени"
- "Ультрамен: Сходження"
- "Червоний дракон"
- "Атлас"
- "Академія пана Клекса"
- "Код доступу "Кейптаун""
Ці фільми представляють абсолютно різні жанри та сюжети. Це дозволяє вам знайти свого фаворита серед такого великого різноманіття варіантів на Netflix.