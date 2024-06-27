Среди этих людей есть немало известных актеров, которые публично поддерживают войну против Украины. Редакция Кино 24 подготовила материал о российских актерах, которые открыто выступают в поддержку кремлевского диктатора, несмотря на агрессию и преступления, совершенные против украинского народа.

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Иван Охлобыстин

Российский актер, известный своей ролью в сериале "Интерны", уже давно известен своей поддержкой путинского режима и войны против Украины. Еще в 2018 году он прибегал к агрессивной риторике, называя украинцев "детьми сатаны" и "предателями".

В начале полномасштабного вторжения в Украину путинист заявлял о своих намерениях идти на войну и убивать украинцев. Известно, что Иван Охлобыстин в 2015 году был включен в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.



Иван Охлобыстин / Фото из соцсетей актера

Татьяна Кравченко

Актриса, сыгравшая роль Валюхи в сериале "Сваты", открыто заявила о своей поддержке диктатора Путина. В своих комментариях для российских СМИ она сказала, что не понимает тех россиян, которые не поддерживают войну.

Эта пропутинская актриса даже уверяла, что поехала бы на фронт, чтобы помогать раненым оккупантам, чтобы те могли продолжать осуществлять геноцид украинского народа.

Актриса активно распространяет российскую пропаганду, а недавно высказалась об украинской актрисе Анне Кошмал, назвав ее неблагодарной.



Татьяна Кравченко поддерживает Путина / Фото РосСМИ

Олеся Железняк

Еще одна актриса, известная своей ролью Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты", также поддерживает российскую агрессию. Она выразила удивление по поводу того, что украинцы не считают Россию "спасительницей", а вместо этого называют ее страной-оккупантом и террористом.

Мне хочется сказать: "Володя, ну, неужели ты меня так ненавидел, что ты хочешь убить моих детей?". Я помню, субботу, воскресенье мы шли по Крещатику и там висели флаги американские. Я думаю, может зло так и приходит,

– сказала Железняк.

В дополнение, актриса заявила, что президент Украины Владимир Зеленский намерен убить ее детей. Эти слова вызвали возмущение среди украинцев, поскольку демонстрируют полную оторванность от реальности и слепую веру в российскую пропаганду.



Олеся Железняк / Фото из Википедии

В список пропутинских актеров, которые поддерживают политику Кремля и выражают ненависть к Украине, вошли такие известные лица, как Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Антон Батырев и Прохор Дубравин. Когда-то они были популярными на украинском телевидении, но большая война в Украине выявила их истинные взгляды и убеждения.

Каждый из них публично поддержал агрессивную политику России и оправдывал действия оккупантов, тем самым разочаровав многих своих украинских поклонников. Их заявления и действия во время войны показали, что они готовы поддерживать Кремль даже ценой человеческих жизней и страданий украинского народа.