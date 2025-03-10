Однако Федор не только играет в блестящих украинских детективных сериалах, а и занимается другими важными делами. "Какие времена – такие и валентинки", – говорит он и закрывает сборы на помощь военным. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о Федоре Гуринце и где он сейчас

Звездный сын

Одной из первых ролей Федора стала работа в сериале "Сила притяжения": он сыграл вместе со звездами украинского экрана Русланой Писанкой и Богданом Ступкой, которые стали его экранными родителями.

Помню, пробы были на киностудии им. Довженко. Я приехал за час, посадили меня в кресло, начали гримировать – все чешется, неудобно. И тут заходит Руслана Писанка! Я ее обожал, это настоящая легенда для меня. Мой первый киновчитель: именно ей я бесконечно благодарен за свои первые шаги в кинопроизводстве. Но, к сожалению, она ушла из этой жизни... Моя безграничная благодарность тебе, Руся Писанко. Ты – моя Легенда,

– вспоминает Федор.

Собственный способ релаксации

Поверить трудно, но Федор – водитель с 19-летним стажем: права получил, когда ему было 17 лет, а водить начал в 18. Он очень ответственный водитель, предпочитает мягкую езду и плавное торможение.

После изнурительных съемочных дней Федор любит просто ездить по пустым улицам вечернего Киева. Такой способ перезагрузки и релакса оказался лучшим для актера, особенно, если утром начинается новая мощная смена.

Как поступал в театральный

Федор с юмором и иронией рассказывает истории о себе. Например, о том, как проходил творческий конкурс в театральном институте. На самом деле Гуринец не очень хорошо поет, но своим "голосом" так рассмешил приемную комиссию, что ему поставили самый высокий балл и сразу зачислили к учебе. Актер решил спеть "Червону руту".

"Бабушка, которая должна была подыграть на фортепиано, растерялась: надо было подойти к ней заранее и подобрать тональность под меня. Но когда я начал, так сказать, петь, это стало уже неважно. Я кричал так, что не было слышно ни музыки, ни людей, ничего. При этом мама сказала мне найти женщину в жюри и петь текст для нее. И вот я еще и панически ищу какую-то женщину в зале. Приемная комиссия так смеялась! Словом, вот так весело я и поступил – разглядели мою харизму: волосы дыбом, детская непосредственность, яркая одежда", – поделился актер.



Федор Гуринец / Фото Пресс-служба

Волонтер, который донатит и собирает на помощь ВСУ

Федор имеет четкую гражданскую позицию и считает, что каждый сейчас должен делать все возможное для армии и страны. Он активно помогает армии, объявляя на своей странице в соцсетях сборы в поддержку армии. Старший брат Федора защищает страну от врагов, поэтому актер не может оставаться в стороне.

Интересно, что в сериале "Вскрытие покажет" актер сыграл лаборанта Свята, экранный брат которого Ростик (актер Михаил Досенко) также ушел на фронт.

Мы с моим героем Святом очень похожи. Мне болит от ситуации в стране – и ему также. Мой родной брат защищает нашу страну, и брат моего персонажа Свята – также на войне. Много чего общего на самом деле

– говорит Гуринец.

Стал частью большой киносемьи сериала "Вскрытие покажет"

На съемках франшизы "Вскрытие покажет" сложилась очень теплая атмосфера: актеры дружат и поддерживают теплые отношения и вне площадки. И хотя Федор присоединился к семье персонажа только в прошлом, 3-м сезоне, это не помешало ему наладить крепкие отношения с актерами проекта.

С 10 марта канал ICTV2 покажет премьерный 4-й сезон детектива "Вскрытие покажет".



Федор Гуринец / Фото Пресс-служба

Гуринец – сторонник прогрессивного

Гуринец просто обожает новейшие изобретения, которые улучшают качество жизни человека. Он – настоящий сторонник современных тенденций. Несколько лет назад, находясь в Париже, он открыл для себя услугу каршеринга. Вернувшись в Украину, актер нашел компании, которые также предлагают этот сервис. Сейчас, после того, как продал свою машину, Гуринец активно пользуется услугами каршеринга.

Актер прекрасно готовит

Федор обожает готовить. Как большой поклонник итальянской кухни, он не представляет своего меню без пасты и с радостью может приготовить любую ее вариацию. Также он очень любит сырный суп, который готовит с рыбой или курицей – в зависимости от настроения.