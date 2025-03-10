Однак Федір не лише грає в блискучих українських детективних серіалах, а і займається іншими важливими справами. "Які часи – такі й валентинки", – каже він і закриває збори на допомогу військовим. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про Федора Гуринця та де він зараз

Зірковий син

Однією з перших ролей Федора стала робота в серіалі "Сила Тяжіння": він зіграв разом з зірками українського екрана Русланою Писанкою та Богданом Ступкою, які стали його екранними батьками.

Пригадую, проби були на кі­ностудії ім. Довженка. Я приїхав за годину, посадили мене в крісло, почали гримувати – все свербить, незручно. І тут заходить Руслана Писанка! Я її обожнював, це справ­жня легенда для мене. Мій перший кіновчитель: саме їй я безмежно вдячний за свої перші кроки в кі­новиробництві. Але, на жаль, вона пішла з цього життя… Моя безмежна вдячність тобі, Русю Писанко. Ти – моя Легенда,

– згадує Федір.

Власний спосіб релаксу

Повірити важко, але Федір – водій з 19-річним стажем: права отримав, коли йому було 17 років, а водити почав у 18. Він дуже відповідальний водій, віддає перевагу м'якій їзді й плавному гальмуванню.

Після виснажливих знімальних днів Федір любить просто їздити порожніми вулицями вечірнього Києва. Такий спосіб перезавантаження та релаксу виявився найкращим для актора, особливо, якщо зранку починається нова потужна зміна.

Як вступав у театральний

Федір з гумором і іронією розповідає історії про себе. Наприклад, про те, як проходив творчий конкурс у театральному інституті. Насправді Гуринець не дуже добре співає, але своїм "голосом" так розсмішив приймальну комісію, що йому поставили найвищий бал і відразу зачислили до навчання. Актор вирішив заспівати "Червону руту".

"Бабуся, яка мала підіграти на фортепіано, розгубилася: треба було підійти до неї заздалегідь і підібрати тональність під мене. Але коли я почав, так би мовити, співати, це стало вже неважливо. Я кричав так, що не було чутно ні музики, ні людей, нічого. При цьому мама сказала мені знайти жінку в журі й співати текст для неї. І от я ще й панічно шукаю якусь жінку в залі. Приймальна комісія так сміялася! Словом, от так весело я і вступив – розгледіли мою харизму: волосся дибки, дитяча безпосередність, яскравий одяг", – поділився актор.



Федір Гуринець / Фото Пресслужба

Волонтер, який донатить і збирає на допомогу ЗСУ

Федір має чітку громадянську позицію і вважає, що кожний зараз має робити все можливе для війська і країни. Він активно допомагає армії, оголошуючи на своїй сторінці в соцмережах збори на підтримку війська. Старший брат Федора боронить країну від ворогів, тож актор не може залишатися осторонь.

Цікаво, що в серіалі "Розтин покаже" актор зіграв лаборанта Свята, екранний брат якого Ростік (актор Михайло Досенко) також пішов на фронт.

Ми з моїм героєм Святом дуже схожі. Мені болить від ситуації в країні – і йому також. Мій рідний брат захищає нашу країну, і брат мого персонажа Свята – також на війні. Багато чого спільного насправді

– каже Гуринець.

Став частиною великої кінородини серіалу "Розтин покаже"

На зйомках франшизи "Розтин покаже" склалася дуже тепла атмосфера: актори товаришують і підтримують теплі стосунки й поза майданчиком. І хоча Федір доєднався до родини персонажі лише в минулому, 3-му сезоні, це не завадило йому налагодити міцні стосунки з акторами проєкту.

З 10 березня канал ICTV2 покаже прем'єрний 4-й сезон детективу "Розтин покаже".



Федір Гуринець / Фото Пресслужба

Гуринець – прихильник прогресивного

Гуринець просто обожнює новітні винаходи, які покращують якість життя людини. Він – справжній прихильник сучасних тенденцій. Кілька років тому, перебуваючи в Парижі, він відкрив для себе послугу каршерінгу. Повернувшись в Україну, актор знайшов компанії, які також пропонують цей сервіс. Наразі, після того, як продав свою автівку, Гуринець активно користується послугами каршерінгу.

Актор чудово готує

Федір обожнює готувати. Як великий прихильник італійської кухні, він не уявляє свого меню без пасти та з радістю може приготувати будь-яку її варіацію. Також він дуже любить сирний суп, який готує з рибою або куркою – залежно від настрою.