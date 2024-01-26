От "Витальки" до ВСУ: где сейчас звезда комедийных сериалов Гарик Бирча

В 2012 году на телевидении вышел юмористический сериал "Виталька", рассказывающий о 30-летнем парне и его неудаче в попытках завести отношения с привлекательными девушками. Впрочем, сейчас Бирча уже давно не играет персонажа Витальку, сейчас у актера совсем другая жизненная роль.

Узнайте в материале 24 Канала, где сейчас находится известный украинский актер и как изменилась его жизнь после начала войны.

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Гарик Бирча– известный украинский актер: где он сейчас

Гарик Бирча, украинский актер, завоевавший популярность после выступления в главной роли комедийного сериала "Виталька". Во время полномасштабной войны России с Украиной он встал на защиту Родины и уже в первые дни войны присоединился к рядам ТРО в Киеве., а впоследствии вступил в Вооруженные силы Украины. В течение года службы Бирча получил повышение, и в апреле сообщил о своем новом статусе – главный сержант:

"В самом начале у нас сформировалась отдельная специальная рота, и мы выполняли задачи по защите Киевской области. Затем на базе этой специальной роты был создан отдельный специальный батальон., и там я уже занял должность командира взвода снабжения. Звание было– старший сержант, а через год службы теперь я уже главный сержант", – рассказал Бирча.

Гарик периодически делится в социальных сетях деталями своей службы, а также приятно удивляет своих поклонников чтением патриотических стихов. Кроме того, он подчеркивает, что юмор является важным элементом для него и его товарищей на передовой, поскольку он помогает снять напряжение и сохранить эмоциональную стойкость.

Гарик Бирча мечтает вернуться к профессии актера после победы

Защитник подчеркивает, что на данном этапе важно, чтобы все украинцы оставались единой командой и продолжали оказывать поддержку военным любым возможным способом: словами, финансовыми и конкретными действиями.

Он верит в победу нашей страны в войне против агрессора и подчеркивает необходимость строить счастливые перспективы для будущего.

Гарик Бирча открыто выражает тоску по близким и выражает желание вернуться к своей профессии актера и комика.

Как и любой гражданин нашего государства, я мечтаю об одном: победу. Хочу каждый день видеть своего ребенка, а не слышно по телефону. Мечтаю вернуться в профессию, уж очень хочется,

– рассказал о своих планах Гарик.