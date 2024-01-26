Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, де зараз перебуває відомий український актор та як змінилося його життя після початку великої війни.

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Гарік Бірча – відомий український актор: де він зараз

Гарік Бірча, український актор, який завоював популярність після виступу у головній ролі комедійного серіалу "Віталька". Під час повномасштабної війни Росії з Україною він став на захист Батьківщини та вже в перші дні війни приєднався до лав ТРО у Києві, а згодом вступив до Збройних Сил України. Протягом року служби Бірча отримав підвищення, і у квітні повідомив про свій новий статус – головний сержант:

"На самому початку у нас сформувалася окрема спеціальна рота, і ми виконували завдання по захисту Київської області. Потім на базі цієї спеціальної роти був створений окремий спеціальний батальйон, і там я вже обійняв посаду командира взводу забезпечення. Звання було – старший сержант, а за рік служби тепер я вже головний сержант", – розказав Бірча.

Гарік періодично ділиться у соціальних мережах деталями своєї служби, а також приємно дивує своїх прихильників читанням патріотичних віршів. Крім того, він наголошує, що гумор є важливим елементом для нього та його товаришів на передовій, оскільки він допомагає зняти напругу та зберегти емоційну стійкість.

Гарік Бірча мріє повернутись до професії актора після перемоги

Захисник підкреслює, що на даному етапі важливо, щоб усі українці залишалися єдиною командою і продовжували надавати підтримку військовим у будь-який можливий спосіб: словами, фінансово та конкретними діями.

Він вірить у перемогу нашої країни у війні проти агресора і наголошує на необхідності будувати щасливі перспективи для майбутнього.

Гарік Бірча відкрито висловлює свою тугу за близькими та висловлює бажання повернутися до своєї професії актора та коміка.

Як і будь-який громадянин нашої держави, я мрію про одне: перемогу. Хочу кожного дня бачити свою дитину, а не чути телефоном. Мрію повернутися в професію, вже дуже хочеться,

– розповів про свої плани Гарік.