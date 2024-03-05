Исчез с экранов: где сейчас и чем занимается Лаврин из сериала "Поймать Кайдаша"

На днях украинцы вспоминали любимый сериал "Поймать Кайдаша". 2 марта, 4 года назад зрители увидели первую серию любимой истории. Тогда Григорий Бакланов, сыгравший роль Лаврина, буквально, проснулся популярным.

Однако после завершения сериала и с началом полномасштабной войны актер не так часто появляется на экранах. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас Григорий Бакланов, чем занимается и как зарабатывает на жизнь.

Смотрите также Если вы уже посмотрели главную премьеру весны: 5 фильмов, похожих на "Дюну"

Где сейчас Григорий Бакланов

Для Григория Бакланова роль Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша" стала своеобразным стартом. Ранее у актера были другие проекты, но именно эта картина значительно опередила их по рейтингам. В 2020 году имя Бакланова стало известным многим и его фан-клуб заметно расширился.

Вероятно, большая война изменила планы актера, как и большинства украинцев. Он исчез с экранов и сейчас занимается в основном спектаклями в театре и дубляжем. Впрочем, признался, что снялся в фильме, который еще не вышел.

Григорий Бакланов вместе с женой, Анастасией Цимбалару, остались в Украине с начала большой войны. После вторжения молодая семья активно занялась волонтерством. Анастасия рассказала, что Григорий эффективно находит бронежилеты и каски, организовывает закупку автомобилей, ведет переговоры с представителями Европы и Китая.

Она призналась, что не готова отпускать его на передовую. Сам же актер говорит, что не имеет военного опыта, но готов воевать и, в случае необходимости, не будет прятаться.

Григорий Бакланов рассказал, где они живут после начала войны

Накануне 24 февраля 2022 года Бакланов и Цимбалару хотели приобрести собственное жилье. Однако сейчас супруги чувствуют облегчение, что тогда им это не удалось. Ведь деньги, которые они должны были потратить на квартиру, сейчас позволяют "держаться на плаву".

До сих пор живем на эти сбережения. Плюс, слава Богу, появляется понемногу какая-то работа, появляются съемки. В Грише сейчас очень активно идет дубляж, можем что-то зарабатывать,

– объяснила Цимбалару в интервью на шоу "Невероятная правда о звездах".

Ранее Бакланов с женой арендовали квартиру в Киеве, за которую ежемесячно платили 15 тысяч гривен. Однако в период войны, когда финансовые ресурсы стали ограниченными, а владелец не изъявил желания уменьшить арендную плату, актерские супруги приняли решение переехать к родителям.

На сегодня Бакланов и Цимбалару возобновили свою профессиональную деятельность. Актер продолжает участвовать в театральных спектаклях, волонтерить, заниматься дубляжем, и возможно, вскоре нас ждет новый фильм с любимым актером из "Кайдашей".

Григорий Бакланов – Лаврин из "Поймать Кайдаша"

На днях актер опубликовал видео воспоминания со съемочного процесса "Кайдашей". Григорий сделал это на четвертую годовщину со дня премьеры.

Как ни крути, а все мы действительно "Кайдашева семья". Ссоримся, лупимся, любимся, не можем найти общий язык друг с другом, но со всем тем живем, любим, рожаем, растим свое, обрабатываем, защищаем, и когда надо, крепко объединяемся,

– написал Бакланов.

Поклонники сериала сразу поделились своими мыслями в комментариях. Вот, что они писали:

"Очень классный сериал, хочется продолжения! Хочется новый сериал с вами, такими талантливыми актерами!"

""Поймать Кайдаша" – это любовь! Не надоест никогда, актеры самые лучшие. Горжусь украинским!"

"Каждый раз смотрим всей семьей и смеемся, как впервые, хотя уже знаем все реплики наперед"

"Посмотрела это видео и будто перемотала в своей памяти все детство: тот аромат бабушкиного дома, травы, реки, наш прекрасный язык. Все такое родное, что сердце ёкает, и жаль, что время не возвращается."

"Какие ценные кадры! Что же вы раньше не показывали! Давайте еще!"

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

Смотрите один из лучших украинских сериалов и наслаждайтесь нашим кино и любимыми "Кайдашами" снова.