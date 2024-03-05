Проте після завершення серіалу та з початком повномасштабної війни актор не так часто з'являється на екранах. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз Григорій Бакланов, чим займається та як заробляє на життя.

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Де зараз Григорій Бакланов

Для Григорія Бакланова роль Лавріна в серіалі "Спіймати Кайдаша" стала своєрідним стартом. Раніше в актора були інші проєкти, але саме ця картина значно випередила їх за рейтингами. У 2020 році ім'я Бакланова стало відомим багатьом і його фан-клуб помітно розширився.

Ймовірно, велика війна змінила плани актора, як і більшості українців. Він зник з екранів і наразі займається в основному виставами у театрі та дубляжем. Утім, зізнався, що знявся у фільмі, який ще не вийшов.

Григорій Бакланов разом із дружиною, Анастасією Цимбалару, залишилися в Україні з початку великої війни. Після вторгнення молода сім'я активно зайнялася волонтерством. Анастасія розповіла, що Григорій ефективно знаходить бронежилети та каски, організовує закупівлю автомобілів, веде переговори з представниками Європи та Китаю.

Вона зізналась, що не готова відпускати його на передову. Сам же актор каже, що не має військового досвіду, але готовий воювати й, у разі потреби, не ховатиметься.

Григорій Бакланов розповів, де вони живуть після початку війни

Напередодні 24 лютого 2022 року Бакланов та Цимбалару хотіли придбати власне житло. Однак зараз подружжя відчуває полегшення, що тоді їм це не вдалося. Адже гроші, які вони мали витратити на квартиру, зараз дозволяють "триматися на плаву".

Досі живемо на ці збереження. Плюс, слава Богу, з'являється потрошку якась робота, з'являються зйомки. У Гріші зараз дуже активний йде дубляж, маємо змогу щось заробляти,

– пояснила Цимбалару в інтерв'ю на шоу "Неймовірна правда про зірок".

Раніше Бакланов з дружиною орендували квартиру в Києві, за яку щомісяця платили 15 тисяч гривень. Проте у період війни, коли фінансові ресурси стали обмеженими, а власник не виявив бажання зменшити орендну плату, акторське подружжя прийняло рішення переїхати до батьків.

На сьогодні Бакланов та Цимбалару відновили свою професійну діяльність. Актор продовжує брати участь у театральних виставах, волонтерити, займатися дубляжем, і можливо, невдовзі нас чекає новий фільм з улюбленим актором з "Кайдашів".

Григорій Бакланов – Лаврін із "Спіймати Кайдаша"

Днями актор опублікував відеоспогади зі знімального процесу "Кайдашів". Григорій зробив це на четверту річницю з дня прем'єри.

Як не крути, а всі ми й справді "Кайдашева сім'я". Сваримося, лупимося, любимося, не можемо порозумітися одне з одним, але з усім тим живемо, кохаємо, народжуємо, ростимо своє, обробляємо, захищаємо, і коли треба, міцно об'єднуємося,

– написав Бакланов.

Прихильники серіалу одразу поділились своїми думками у коментарях. Ось, що вони писали:

"Дуже класний серіал, хочеться продовження! Хочеться новий серіал з вами, такими талановитими акторами!"

""Спіймати Кайдаша" – то любов! Не набридне ніколи, актори найкращі. Пишаюся українським!"

"Кожного разу дивимося всією родиною і сміємося, як вперше, хоча вже знаємо усі репліки наперед"

"Подивилась це відео і ніби перемотала у своїй пам'яті все дитинство: той аромат бабусиної домівки, трави, річки, нашу прекрасну мову. Все таке рідне, що серце тьохкає, і шкода, що час не повертається."

"Які цінні кадри! Що ж ви раніше не показували! Давайте ще!"

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

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