Меняют фамилии и делают карьеру: где сейчас и чем занимаются дети Анджелины Джоли и Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт в браке воспитывали шестерых детей: это Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен. Хотя звездные родители развелись в 2016 году, они гордятся своими потомками.

Анджелина Джоли впервые стала мамой, когда усыновила Мэддокса Чивана из детского дома в Камбодже. Впоследствии семья пополнилась Захарой Марли. Брэд Питт вскоре усыновил детей любимой. Они продолжали расширять семью: в 2006 году родилась Шайло Нувель, затем актеры усыновили Пакса Тиена. В 2008 году родились близнецы: Нокс Леон и Вивьен Маршелин.

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Мэддокс Чиван Джоли-Питт, 22 года

Джоли усыновила старшего сына, когда ему было 7 месяцев. В подростковом возрасте парень заинтересовался работой режиссера, так он работал исполнительным продюсером одного из фильмов матери.

В 2019 году Мэддокс поступил в университет в Южной Корее. В прошлом году он вместе с матерью посещал Белый дом, когда Джо и Джилл Байдены принимали президента Южной Кореи.

Захара Марли Джоли-Питт, 19 лет

Анджелина Джоли усыновила дочь, когда ей тоже было 7 месяцев. Захара любила изучать историю своей родины, Эфиопии. В 2019 году она запустила свою линию ювелирных изделий: средства с них пошли на шелтер в Лос-Анджелесе.

В 2022 году Захара поступила в колледж Спелмана, а также присоединилась к сообществу Alpha Kappa Alpha Sorority. Также она помогает матери в ее гуманитарной деятельности и сопровождает на встречах.

Шайло Нувель Джоли-Питт, 18 лет

Девочка родилась в Намибии, где семья провела последние несколько месяцев. Джоли делилась, что Шайло всегда считала себя одним из братьев и одевалась соответственно, родители поддерживали ее в этом решении.

Взрослея, Шайло ездила с матерью на различные гуманитарные мероприятия, в путешествия на Ближний Восток, посещала красные дорожки. Сейчас Шайло интересуется театром и танцами: она занимается в элитной танцевальной студии.

Пакс Тьен Джоли-Питт, 20 лет

Пакс родом из Вьетнама, где его и усыновила актриса. Сейчас он старается держать личную жизнь вне поля зрения. Но юноша озвучил одного из персонажей в фильме "Панда Кунг-Фу 3". А в 2022 году вместе с братом Мэддоксом работал над фильмом "Без крови" как ассистент режиссера.

Нокс Леон Джоли-Питт, 16 лет

Нокс на несколько минут старше своей сестры-близняшки. Он тоже озвучил одного из персонажей мультфильма "Панда Кунг-Фу 3". Парень скрывает личную жизнь, поэтому неизвестно, чем он занимается сейчас.

Вивьен Маршелин Джоли, 16 лет

Самую младшую дочь назвали в честь бабушки Анджелины Джоли. Она вырастала вне внимания публики, но уже дебютировала на экране. В 2014 году Вивьен сыграла младшую версию Авроры (Эль Фэнниг) в "Колдунье".



Вивьен Джоли-Питт / Фото Getty Images

Сейчас дочь Джоли активно приобщается к созданию фильмов и помогает своей матери. В афише "Соперников" Вивьен указана как "Вивьен Джоли" – похоже, что она отказалась от фамилии отца. Девушка посещает светские мероприятия и выходит на публику со звездной мамой.