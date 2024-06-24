Анджелина Джоли всегда привлекает внимание своими неповторимыми образами и глубокой игрой. В подборке Кино 24 – одни из лучших фильмов с актрисой, от которых просто перехватывает дыхание.

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"Подмена"

Год выхода: 2008

Рейтинг IMDb: 7.7

Американский триллер рассказывает о событиях, происходящих в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого века. Речь идет о Вайнвилльских убийствах. Главная героиня обращается в полицию из-за исчезновения ребенка. Когда ей возвращают мальчика, она утверждает, что это не ее сын. Вместо помощи мать сажают в клинику для душевнобольных.

"Подмена": смотрите трейлер онлайн

"Прерванная жизнь"

Год выхода: 1999

Рейтинг IMDb: 7.3

В центре сюжета драмы – Сюзанна, которая попадает в дом умалишенных из-за непродуманного поступка. Она наблюдает и изучает жителей сумасшедшего дома, а впоследствии начинает с ними дружить. Особенно ее интересует Лиса, самая беспокойная из всех.

"Прерванная жизнь": смотрите трейлер онлайн

За роль второго плана в этом фильме Анджелина Джоли получила Оскар.

"Малефисента"

Год выхода: 2014

Рейтинг IMDb: 6.9

Адаптация "Спящей красавицы" рассказывает о юной волшебнице Малефисенте, в заколдованный мир которой ворвались люди. Ей пришлось встать на защиту своих подданных и просить помощи у темных сил.

"Малефисента": смотрите трейлер онлайн

Борясь за свои земли, Малефисента наложила заклятие на дочь короля Аврору. Но когда девочка стала подрастать, колдунья начала сомневаться – правильно ли она поступила.