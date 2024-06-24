Анджеліна Джолі завжди привертає увагу своїми неповторними образами та глибокою грою. У добірці Кіно 24 – одні з найкращих фільмів з акторкою, від яких просто перехоплює подих.

Дивіться також Коли хочеться відпочити від людей: 3 фільми, які можна переглянути наодинці

"Підміна"

Рік виходу: 2008

Рейтинг IMDb: 7.7

Американський трилер розповідає про події, що відбуваються у Лос-Анджелесі 20-х років минулого століття. Мова йде про Вайнвілльські вбивства. Головна героїня звертається до поліції через зникнення дитини. Коли їй повертають хлопчика, вона стверджує, що це не її син. Замість допомоги матір саджають у клініку для психічнохворих.

"Підміна": дивіться трейлер онлайн

"Перерване життя"

Рік виходу: 1999

Рейтинг IMDb: 7.3

У центрі сюжету драми – Сюзанна, яка потрапляє у будинок божевільних через непродуманий вчинок. Вона спостерігає та вивчає мешканців божевільні, а згодом починає з ними товаришувати. Особливо її цікавить Ліса, найнеспокійніша з усіх.

"Перерване життя": дивіться трейлер онлайн

За роль другого плану у цьому фільмі Анджеліна Джолі отримала Оскар.

"Чаклунка"

Рік виходу: 2014

Рейтинг IMDb: 6.9

Адаптація "Сплячої красуні" розповідає про юну чарівницю Малефісенту, у зачарований світ якої вдерлися люди. Їй довелося стати на захист своїх підданих та просити допомоги у темних сил.

"Чаклунка": дивіться трейлер онлайн

Борючись за свої землі, Малефісента наклала закляття на доньку короля Аврору. Та коли дівчинка стала підростати, чаклунка почала сумніватися – чи правильно вона вчинила.