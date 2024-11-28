Где сейчас Ирина Гришак, сыгравшая Соню в сериале "Голова"

Ирина Гришак – украинская актриса, известная по участию в лентах "Благородные бродяги", "Три цвета любви" и "Птица в клетке". Впрочем, роль в сериале "Голова" принесла новую волну популярности звезде.

В киноработе Ирина сыграла Соню Жук, бывшую девушку главного героя Антона Князевича. О том, где сейчас актер и чем занимается – рассказывает Кино 24.

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Где сейчас Ирина Гришак

В ноябре 2023 года на телеэкраны вышел сериал "Голова", участие в котором принесло Ирине еще большее признание. Кинолента о перспективной молодежи, украинское село и жизненные вызовы подростков сразу собрала огромную аудиторию, завоевав сердца зрителей. По словам актрисы, на съемочной площадке довольно часто происходили непредсказуемые события, из-за которых было сложно сфокусироваться на рабочем процессе. Так, однажды Гришак заболела и параллельно слушала разговоры людей о вероятности подрыва ЗАЭС. Эта смена была самой сложной для звезды, но девушка справилась со своей работой и продемонстрировала яркую актерскую игру в молодежном сериале.

Это день, когда мы снимали в санатории. Было морально трудно, потому что я тогда заболела, поднялась температура, и параллельно все говорили о подрыве ЗАЭС,

– рассказала Ирина в комментарии для "Нового канала".

В начале ноября этого года вышел второй сезон "Головы", события которого уже происходят в разгар полномасштабного вторжения России в Украину. Реалии военного времени становятся важной частью сюжета, из-за чего меняются привычки, приоритеты и подходы к решению проблем героев, в частности Сони. Как оказалось, съемки этого сезона также были не из легких, потому что однажды Ирине пришлось играть свою роль в жарком помещении. Актриса была поражена профессионализмом коллеги Ираклия Маруашвили, Джоша, который справился со своей задачей, несмотря на высокую температуру в помещении.

Там была такая духота. Кроме этого, у нас еще горели свечи, которые забирали воздух. Я вообще была там не очень активно вовлечена, поэтому мне было легче. Но невероятно восхищаюсь Джошем! У него было очень много работы в этих сценах. И дубль за дублем он выполнял все идеально,

– поделилась Гришак в интервью для "Хочу".

Сейчас Ирина Гришак проживает в Киеве. С 2020 года она работает в театре "Золотые ворота", поэтому ее можно увидеть в спектаклях "Спасибо", "Крошка Цахес" и "Папа, ты меня любил?". Звезда активно ведет свою страницу в инстаграме, где рассказывает о своей жизни, путешествия и проекты.

К тому же актриса приобщается к поддержке армии. Ирина с начала вторжения волонтерит, занимается координацией и сбором средств на амуницию, топлива и еды для военных.