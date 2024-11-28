У кінороботі Ірина зіграла Соню Жук, колишню дівчину головного героя Антона Князевича. Про те, де зараз актор і чим займається – розповідає Кіно 24.

Не пропустіть Улюблений серед молоді: вийшов 2 сезон довгоочікуваного українського серіалу

Де зараз Ірина Гришак

У листопаді 2023 року на телеекрани вийшов серіал "Голова", участь в якому принесла Ірині ще більшого визнання. Кінострічка про перспективну молодь, українське село та життєві виклики підлітків одразу зібрала величезну аудиторію, завоювавши серця глядачів. За словами акторки, на знімальному майданчику досить часто ставалися непередбачувані події, через які було складно сфокусуватися на робочому процесі. Так, одного дня Гришак захворіла й паралельно слухала розмови людей про ймовірність підриву ЗАЕС. Ця зміна була найскладнішою для зірки, але дівчина впоралася зі своєю робою та продемонструвала яскраву акторську гру в молодіжному серіалі.

Це день, коли ми знімали в санаторії. Було морально важко, бо я тоді захворіла, піднялась температура, і паралельно всі говорили про підрив ЗАЕС,

– розповіла Ірина в коментарі для "Нового каналу".

На початку цьогорічного листопада вийшов другий сезон "Голови", події якого вже відбуваються у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Реалії воєнного часу стають важливою частиною сюжету, через що змінюються звички, пріоритети та підходи до розв'язання проблем героїв, зокрема Соні. Як виявилося, знімання цього сезону також були не з легких, бо одного разу Ірині довелося грати свою роль у спекотному приміщенні. Акторка була вражена професіоналізмом колеги Іраклія Маруашвілі, Джоша, який впорався зі своїм завданням, попри високу температуру в приміщенні.

Там була така задуха. Крім цього, у нас ще горіли свічки, які забирали повітря. Я взагалі була там не дуже активно залучена, тому мені було легше. Але неймовірно захоплююся Джошем! У нього було дуже багато роботи в цих сценах. І дубль за дублем він виконував усе ідеально,

– поділилася Гришак в інтерв'ю для "Хочу".

Наразі Ірина Гришак проживає в Києві. З 2020 року вона працює в театрі "Золоті ворота", тож її можна побачити у виставах "Дякую", "Крихітка Цахес" і "Тату, ти мене любив?". Зірка активно веде свою сторінку в інстаграмі, де розповідає про своє життя, подорожі та проєкти.

До того ж акторка долучається до підтримки армії. Ірина від початку вторгнення волонтерить, займається координацією і збором коштів на амуніцію, палива та їжі для військових.