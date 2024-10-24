Сегодня, когда София уже взрослая, ее практически невозможно узнать. В нашем материале на Кино 24 вы узнаете, где сейчас находится девушка, которая когда-то заполонила сердца зрителей.

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Где сейчас и как изменилась София Стеценко

В начале большой войны российские СМИ распространили фейковую информацию о том, что София Стеценко переехала в Москву. Однако, как выяснилось, она отправилась в Прагу, а впоследствии нашла убежище в Торонто, Канаде.

София свободно общается на украинском и открыто говорит о войне, активно поддерживая свою страну. Она находится в отношениях и учит своего парня украинскому языку, что свидетельствует о ее глубокой связи с родной культурой. Сегодня Софии 21 год, и она очень изменилась внешне.

Согласно информации в соцсетях, актриса пытается вернуться к профессии и активно участвует в съемках новых кинофильмов за рубежом.



София Стеценко / Фото из инстаграма актрисы

С момента участия Софии Стеценко в съемках "Сватов" прошло 15 лет, и за это время многое изменилось. Экранные бабушки и дедушки Женьки Ковалевой оказались по ту сторону баррикад, став в Украине персонами нон грата из-за своих пророссийских действий и высказываний.

София осталась верной своей стране и принципам. Она активно поддерживает Украину, говорит о важности сохранения национальной идентичности и культуры.

Сейчас жизнь и перспективы девушки только впереди. София имеет все шансы развиваться в актерской карьере, восстанавливая свои профессиональные умения и возвращаясь на экран. Ее будущее обещает быть ярким и полным новых возможностей.