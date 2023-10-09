В разговоре с изданием Obozrevatel Сергей отметил, что российские актеры всегда приезжали в Украину с уверенностью, что они господа. Сейчас актер не удивлен, что они поддержали войну России против Украины.
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Сергей Калантай рассказал о российских звездах на съемках "Сватов"
Задирали нос. У них такая политика – имперская, которая, по сути, является ментальной особенностью всей нации. Это касается не только нашего поколения – они так поступали всегда,
– говорит Калантай.
По его словам, на съемках сериала "Сваты" также находились российские актеры. " У меня было только два съемочных дня на той площадке, потому я не успел войти в киношный коллектив. Не могу сказать, что я с ними хорошо знаком, но до сих пор помню тот русский снобизм, который царил на съемке. Принимали свысока", – поделился Сергей Калантай.
Сергей Калантай / Фото из фейсбука актера
Российские актеры, сыгравшие в "Сватах"
- Федор Добронравов. В июне 2022 года российский актер после долгого молчания, публично заявил, что поддерживает российско-украинскую войну К тому же он встречался с ранеными оккупантами в больнице.
- Российская актриса Олеся Железняк, которую зрители знают по роли Ларисы Буханкиной, раньше говорила о том, что Зеленский хочет убить ее детей. Оккупантов женщина называла "светлыми".
- Вместо этого российский актер Александр Феклистов в апреле 2022 выразил слова солидарности украинскому народу. "Мы здесь в России чувствуем стыд и позор, но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина", – говорил он. Феклистов сыграл в 3, 4 и 5 сезонах "Сватов" коллегу Юрия Анатольевича – ректора института.
- Актриса родом из Донецка Татьяна Кравченко, выполнившая роль Валюхи Будько, с начала русско-украинской войны живет и работает в России. Женщина поддерживает военные преступления россиян и геноцид украинцев.