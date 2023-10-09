У розмові з виданням Obozrevatel, Сергій наголосив, що російські актори завжди приїжджали в Україну з впевненістю, що вони пани. Тож зараз актор не здивований, що вони підтримали війну Росії проти України.

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Сергій Калантай розповів про російських зірок на зйомках "Сватів"

Задирали носа. У них така політика – імперська, яка по суті є ментальною особливістю всієї нації. Це стосується не тільки нашого покоління – вони так поводилися завжди,

– каже Калантай.

За його словами, на зйомках серіалу "Свати" також були російські актори. "У мене було тільки два знімальних дні на тому майданчику, тому я не встиг війти в кіношний колектив. Не можу сказати, що я з ними добре знайомий, але досі пам’ятаю той російський снобізм, який панував на зйомці. Приймали зверхньо", – поділився Сергій Калантай.

Сергій Калантай / Фото з фейсбуку актора

Російські актори, які зіграли у "Сватах"