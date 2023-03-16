Зірка абсолютно не тямить в тому, що говорить. Ба більше, вона ще думає, що настане час, коли "приїде в Київ і гратиме там спектаклі", передає 24 Канал.

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Олеся Железняк, яка зіграла у "Сватах", вважає, що Зеленський планує вбити її дітей

На шоу в російського пропагандиста Бориса Корчевнікова, Олеся Железняк не знехтувала можливістю й оббрехати Президента України. Вона згадала про партнерські відносини із Зеленським, а потім заявила, що він планує вбити її дітей.

Я навіть не знаю, яка метаморфоза має статися з людиною, щоправда, не знаю… Отже, це було. Навіть іноді подумки питаю: "Володю, невже ти так ненавидів мене настільки, що хочеш убити моїх дітей?!" Ми ж жартували, сміялися, ну як же так,

– заявила вона.

Крім того, вона висловила підтримку російській пропаганді, яка їй остаточно виїла мозок, та обвинуватила Україну у тероризмі – тоді, коли Росія вбиває мирних українців і знищує наші міста. Вона також додала, що не розуміє, чому Росію називають країною-агресором, а не "рятівником", і вважає, що в обличчях українських захисників злоба, а в обличчях окупантів – світло, навіть коли вони "без руки, чи без ноги".

Актриса також висловила своє здивування тим, що весь світ звинувачує Росію в агресії проти України, не розуміючи, що, власне, саме Росія напала на Україну і створила геноцид. Вона стверджує, що в обличчях українських військових бачить злобу та небажання прощати.

"Коли я дивлюся на наших (російських військових – 24 Канал) – в їх обличчях є світло та правда. Я бачила людину, яка лежить без руки та ноги, і вона була світла", – видала вона.



Железняк на шоу в російського пропагандиста / Скриншот з відео

Железняк має родичів в Україні

Як відомо, Железняк має багато родичів в Україні. Деякі з них обірвали зв’язок з нею. "Брат мій двоюрідний Сашко, з яким ми зараз не спілкуємося, одурманений і вважає, що я одурманена. Його тато дійшов до Берліна, всі його груди були в орденах. Сашко не чує. А зараз ми й не говоримо навіть", – заявила акторка.

Олеся Желєзняк не спілкується і з колегою по "Сватах" Анною Кошмал, яка є свідомою людиною і розуміє, що Росія виступає країною-агресоркою.

"Мені сумно. Не гірко, а саме сумно. Але я не дозволяю собі злитися та ображатися. Коли людина запекла – це означає, що їй погано, важко, і вона не може з усім цим впоратися. Я, чесно, дуже хотіла б Аню обійняти й сказати: "Я тебе все одно люблю, я тебе шкодую". Я вірю, що ми колись обіймемося. Ми в такий час живемо — воно навіть прекрасне — бо багато чого розкриває. Але мені не соромно говорити про те, що люблю свою Батьківщину. Я вдячна своїй країні. І говорю про це, бо хочу, а не тому, що мені заплатили", — цинічно видала зірка.

Нагадаємо, російська акторка Людмила Артем'єва, яка зіграла у серіалі "Свати" роль Ольги Миколаївни, пожалілася на низький рівень доходів за останній рік. За її словами, вона втратила все: "Сьогодні відверто і без підсолоджувачів. Рік був... Доходи просіли. Те, що раніше купувалося "на здачу": шмотки, сумки, прикраси, тепер стало статтею "витрати". Іпотека затягла зашморг на шиї. Бувало, доводилося позичати на черговий платіж. Втратила все. Почала шукати варіанти заробітку".