Для продюсерської компанії A24, відомої своїми незалежними проєктами, фільм "Все завжди і водночас" став не лише успіхом у критиків зібравши 165 нагород, отримавши сім Оскарів, а й касовим хітом, адже, він зібрав понад 106 мільйонів доларів у всьому світі та перевищив кошторис стрічки у 4 рази!

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Права на показ "Все завжди і водночас" продали в Росію

У телеграм-каналі "Кіно, яке не подивляться орки" зазначають про те, що невідомо, чому студія А24, яка оголосила бойкот Росії разом з іншими голлівудськими компаніями, все ж не відмовилася продати туди права на "Все завжди і водночас".

Фільм став там єдиною гучною американською новинкою і зібрав в кінотеатрах Росії 2,8 мільйона доларів, вагома частина яких податками тощо пішла на війну проти України,

– зазначили у телеграмі "Кіно, яке не подивляться орки".

Ця ситуація явно порушує питання етики дистрибуції фільмів та відповідальності кінорежисерів і студій у тому, щоб їхні роботи не сприяли війнам або порушенням прав людини. Крім того, цей інцидент вимагає більшої прозорості та обліковості в кіноіндустрії, зокрема щодо фінансових та політичних зв'язків між студіями, дистриб'юторами та країнами. Для кінорежисерів та студій важливо брати на себе відповідальність за вплив своєї роботи на глобальну аудиторію.

Про що картина "Все завжди і водночас"

Творці фільму повідомили, що ми можемо бути будь-ким і будь-коли, адже в мультивсесвіті існують тисячі ваших варіантів. Так само й головна героїня Евелін, яка може змінюватися і бути водночас відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ. І якщо зовсім пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.

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До речі, в українському прокаті фільм з’явився лише 1 грудня 2022 року, і повторний показ – з 16 березня 2023 року. Прокат у Росії був з 7 квітня 2022 року.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер фільму