Для продюсерской компании A24, известной своими независимыми проектами, фильм "Всё везде и сразу" стал не только успехом у критиков собрав 165 наград, получив семь Оскаров, но и кассовым хитом, ведь он собрал более 106 миллионов долларов во всем мире и превысил смету ленты в 4 раза!

Смотрите также Что смотрят украинцы на Netflix: 10 самых популярных фильмов и сериалов

Права на показ "Всё везде и сразу" продали в Россию

В телеграмм-канале "Кино, которое не посмотрят орки" отмечают о том, что неизвестно, почему студия А24, объявившая бойкот России вместе с другими голливудскими компаниями, все же не отказалась продать туда права на "Всё везде и сразу".

Фильм стал там единственной громкой американской новинкой и собрал в кинотеатрах России 2,8 миллиона долларов, весомая часть которых налогами и т.д. пошла на войну против Украины,

– отметили в телеграмме "Кино, которое не посмотрят орки".

Эта ситуация явно поднимает вопрос этики дистрибуции фильмов и ответственности кинорежиссеров и студий в том, чтобы их работы не способствовали войнам или нарушениям прав человека. Кроме того, этот инцидент требует большей прозрачности и учетности в киноиндустрии, в частности финансовых и политических связей между студиями, дистрибьюторами и странами. Для кинорежиссеров и студий важно брать на себя ответственность за влияние своей работы на глобальную аудиторию.

О чем картина "Всё везде и сразу"

Создатели фильма сообщили, что мы можем быть кем-либо и когда-либо, ведь в мультивселенной существуют тысячи ваших вариантов. Так же и главная героиня Эвелин, которая может меняться и быть одновременно известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной девой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Говорят, что так можно спасти мир. И если совсем повезет, то разобраться с самым страшным злом – собственными налогами.

Интересно Сейчас в кино: подборка интересных фильмов, вышедших 16 марта

Кстати, в украинском прокате фильм появился только 1 декабря 2022 года и повторный показ – с 16 марта 2023 года. Прокат в России был с 7 апреля 2022 года.

"Всё везде и сразу": смотрите трейлер фильма