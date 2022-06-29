Добронравов также известен своими антиукраинскими публичными заявлениями и поддержкой аннексии Крыма. Поэтому в ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру.
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Звезда "Сватов" Добронравов публично поддержал Россию
В Минобороны России заявили, что Добронравов посетил раненых российских оккупантов в больнице города Самара. А также он всем пожелал скорейшего выздоровления. Таким образом Добронравов поддержал убийства украинцев, геноцид и террористические атаки, которые Россия совершает в Украине.
Российские СМИ также опубликовали видео, в котором четко слышно, что российский актер говорит: "Все будет хорошо". Он пообщался с россиянами, которые убивают мирных украинцев, уничтожают их дома, животных и украинские города. Более того, он оставил им свой автограф.
Во время "откровенной беседы" с военнослужащими он высказал им слова поддержки и наилучшие пожелания,
– отчитались об этом событии в Минобороны России.
Это "событие" стало по сути первым публичным высказыванием позиции Добронравова по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину.
Добронравов посетил российских оккупантов в больницах: смотрите видео
Что известно о скандале со "Сватами"
- В ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру, звезде украинского комедийного сериала "Сваты" Федору Добронравову на 3 года. Это произошло из-за скандальных цитатов актера;
- В Украине официально запретили показ сериала "Сваты", в котором снимался актер Федор Добронравов, попавший в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности;
- В январе 2019 года "1+1" подал в суд из-за запрета и выиграл дело – сериал "Сваты" разрешили показывать на телевидении;
- В июне 2019 года Федора Добронравова исключили из черного списка;
- В октябре 2019 г. Ахтем Сеитаблаев резко прокомментировал показ сериала "Сваты" с Добронравовым и подчеркнул, что таким образом он поддерживает оккупацию Крыма;
- В январе 2020 Добронравову разрешили въезд в Украину;
- В июне 2020 года Ткаченко выступил против запрета на показ фильмов русских пропагандистов;
- В июле 2021 года появилась информация, что сериал "Сваты снова покажут в Украине на русском языке. Однако такое решение вызвало скандал в сети и возмутило многих;
- Впоследствии стало известно, что сериал перевели на украинский язык. На телевидение показали первые серии "Сватов" на украинском. На сайте телеканала "1+1", в эфире которого выходили украиноязычные "Сваты", зрители оставили десятки возмутительных реакций. Ни один из комментаторов не оценил переход сериала на украинский язык.