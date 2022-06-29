Добронравов также известен своими антиукраинскими публичными заявлениями и поддержкой аннексии Крыма. Поэтому в ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру.

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Звезда "Сватов" Добронравов публично поддержал Россию

В Минобороны России заявили, что Добронравов посетил раненых российских оккупантов в больнице города Самара. А также он всем пожелал скорейшего выздоровления. Таким образом Добронравов поддержал убийства украинцев, геноцид и террористические атаки, которые Россия совершает в Украине.

Российские СМИ также опубликовали видео, в котором четко слышно, что российский актер говорит: "Все будет хорошо". Он пообщался с россиянами, которые убивают мирных украинцев, уничтожают их дома, животных и украинские города. Более того, он оставил им свой автограф.

Во время "откровенной беседы" с военнослужащими он высказал им слова поддержки и наилучшие пожелания,

– отчитались об этом событии в Минобороны России.

Это "событие" стало по сути первым публичным высказыванием позиции Добронравова по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину.

Добронравов посетил российских оккупантов в больницах: смотрите видео

Кто такой Фёдор Добронравов? 60-летний советский и русский актер театра и кино. Народный артист в России. В апреле 2014 дал интервью, где одобрительно отозвался об аннексии Крыма Россией. Известный по роли в фильмах и сериалах "Сваты", "Мамы", "Кадеты", "О чем говорят мужчины".