Его трудно узнать: где сейчас и как изменился Евгений Капорин, сыгравший роль Лехи в "Сватах"

Все знают Евгения Капорина по роли Лехи в сериале "Сваты". Его герой неуклюжий и забавный парень, который постоянно попадает в смешные ситуации.

Однако сегодня Евгений Капорин совсем не похож на своего персонажа. В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас находится актер, чем занимается и как изменился.

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Где сейчас и как изменился Евгений Капорин, который сыграл роль Лехи в "Сватах"

Евгений Капорин сыграл роль взрослого Лехи и любимого Кати в сериале "Сваты". Сегодня актеру уже 39 лет, и он давно не тот юный парень из сериала.

После начала полномасштабной войны Евгений активно занимается волонтерской деятельностью, является членом правления благотворительного фонда, который помогает ВСУ и переселенцам.

Впрочем, он также попал в языковой скандал: в начале вторжения признался, что не считает русский язык "языком оккупантов" или "языком Путина". И хотя актер не видит препятствия в использовании русского языка в украинском медиапространстве, с 2024 года в его соцсетях все чаще появляются сообщения на украинском, а на русском – все реже.

Сегодня Евгений работает медиатренером, является основателем актерской школы и помогает расти как людям, так и бизнесам. Его вклад в поддержку Украины – действительно ценный: с первых дней войны актер активно включился в помощь военным и тем, кто больше всего нуждается в поддержке.

Кстати, мы также показали, где сейчас актер, который сыграл роль харизматичного Адама в 1 сезоне сериала "Кофе с кардамоном".