Осталась в Украине или уехала за границу: где сейчас актриса сериала "Школа" Янина Андреева

Янина Андреева – украинская актриса, теле- и радиоведущая. Аудитория точно знает ее по сериалу, который стал настоящим хитом на украинском телевидении в 2018 и 2019 годах.

Она исполнила главную роль в телесериале "Школа" на канале 1+1, где сыграла персонажа мамы Ники, и по совместительству Екатерины Анатольевны – преподавательницы экономики. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас Янина Андреева и чем занимается.

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Где сейчас Янина Андреева

Звезда телевидения изрядно прославилась образом Екатерины Анатольевны Белозерской в культовом украинском сериале "Школа".

Сейчас, несмотря на большую войну, она продолжает совмещать работу ведущей и актрисы. Актриса признается, именно ее деятельность помогает держать себя "на плаву" в такие трудные времена.

Моя терапия, мое лечение, мое восстановление и вдохновение – работа. Телевидение, кино – любимое дело жизни. Так было всегда! Это дает мне вдохновение, дыхание, кислород,

– делилась Андреева в соцсетях.

24 февраля 2022 года Янина в слезах обратилась к своим поклонникам в соцсетях. А потом сообщила, что оккупанты начали обстрелы вблизи ее ЖК под Киевом. Судьба занесла звезду в Австрийские Альпы.

Сейчас она вернулась на работу в Украину и продолжает свою деятельность несмотря на постоянные обстрелы и воздушные тревоги.

Янина Андреева в "Школе"

В украинском сериале "Школа" Янина сыграла роль успешной бизнес-леди и преподавателя экономики Екатерины Белозерской, которая из-за своей работы потеряла связь с дочерью-подростком, что привело к попытке самоубийства ее ребенка.

"Школа": смотрите онлайн трейлер сериала

Поклонники часто интересуются, будет ли продолжение этой истории. Официального ответа от создателей ленты нет. Однако Янина часто делится фотографиями и роликами со своей сериальной "дочкой" Ириной Кудашовой.

Янина говорит, что до сих пор не научилась отпускать дорогих сердцу людей. Поэтому до сих пор скучает по этому проекту и актерам, с которыми пришлось работать. Однако радуется, что жизнь дарит возможность встречаться и на других съемочных площадках.