Вона виконала головну роль у телесеріалі "Школа" на каналі 1+1, де зіграла персонажа мами Ніки, та за сумісництвом Катерини Анатоліївни – викладачки економіки. Дізнайтеся у матеріалі Кіно 24, де зараз Яніна Андрєєва та чим займається.

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Де зараз Яніна Андрєєва

Зірка телебачення неабияк прославилася образом Катерини Анатоліївни Білозерської у культовому українському серіалі "Школа".

Зараз, попри велику війну, вона продовжує поєднувати роботу ведучої та акторки. Акторка зізнається, саме її діяльність допомагає тримати себе "на плаву" у такі важкі часи.

Моя терапія, моє лікування, моє відновлення та натхнення – робота. Телебачення, кіно – улюблена справа життя. Так було завжди! Це дає мені натхнення, дихання, кисень,

– ділилась Андрєєва у соцмережах.

24 лютого 2022 року Яніна у сльозах звернулася до своїх прихильників у соцмережах. А згодом повідомила, що окупанти розпочали обстріли поблизу її ЖК біля Києва. Доля занесла зірку до Австрійських Альп.

Зараз вона повернулася на роботу до України та продовжує свою діяльність попри постійні обстріли та повітряні тривоги.

Яніна Андрєєва у "Школі"

В українському серіалі "Школа" Яніна зіграла роль успішної бізнеследі та викладача економіки Катерини Білозерської, яка через свою роботу втратила зв'язок з донькою-підлітком, що призвело до спроби самогубства її дитини.

"Школа": дивіться онлайн трейлер серіалу

Прихильники часто цікавляться, чи буде продовження цієї історії. Офіційної відповіді від творців стрічки немає. Однак Яніна часто ділиться світлинами та роликами зі своєю серіальною "донькою" Іриною Кудашовою.

Яніна каже, що досі не навчилась відпускати дорогих серцю людей. Тому досі сумує за цим проєктом і акторами, з якими довелось працювати. Однак радіє, що життя дарує можливість зустрічатись і на інших знімальних майданчиках.