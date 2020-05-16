Где сейчас актриса, сыгравшая роль Татьяны в легендарном украинском сериале "Поймать Кайдаша"

Каждый фанат украинского сериала "Поймать Кайдаша" точно видел эту актрису. Юлия Врублевская сыграла в ленте роль Тани – матери-одиночки, которая много пережила, но все-таки смогла найти свое место в жизни.

Актриса признавалась, что в реальной жизни она очень похожа на своего персонажа. В материале Кино 24 покажем, как сейчас выглядит Юлия и чем занимается сегодня.

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Где сейчас и как изменилась Юлия Врублевская

Юлия Врублевская родом из Луганска, однако признается, что не была там с 2014 года. Актриса рассказывала, что прошла в своей жизни немало испытаний, как и ее героиня в сериале "Поймать Кайдаша".

Я понимаю, что такое неразделенная любовь, что такое отсутствие родительской поддержки,

– делилась Юлия.

Актриса признавалась, что до актерской карьеры ей приходилось работать в совершенно разных профессиях, но она никогда не отказывается от своего пути.

Сегодня Юлия не так активно появляется в кинопроектах, однако за ее жизнью можно наблюдать в соцсетях. Инстаграм актриса ведет на английском и украинском языках. Вероятно, Юлия сейчас находится за границей. Она активно публикует свои тренировки и ежедневные размышления. В частности актриса делится тем, как скучает по родному дому.

Мое желание – это мир в Украине и чтобы я могла вновь возвращаться домой в Луганск. Еще я хочу, чтобы в Украине стало красивее и чище, хотя я сейчас поняла, что люблю ее и такой какая она есть сейчас,

– писала Юля в 2022 году.

Врублевская никогда не молчала о том, что происходит в Украине. И сегодня, во время полномасштабной войны, актриса распространяет правду о российской агрессии и массированных ударах оккупантов.

Кстати, мы также показывали, где сейчас и как изменилась Анна Сердюк, которая сыграла Валентину в украинском сериале "Реванш". Смотрите детали – по ссылке.