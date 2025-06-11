Акторка зізнавалась, що у реальному житті вона дуже схожа на свого персонажа. У матеріалі Кіно 24 покажемо, як зараз виглядає Юлія та чим займається сьогодні.

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Де зараз і як змінилась Юлія Врублевська

Юлія Врублевська родом із Луганська, однак зізнається, що не була там із 2014 року. Акторка розповідала, що пройшла у своєму житті чимало випробувань, як і її героїня у серіалі "Спіймати Кайдаша".

Я розумію, що таке нерозділене кохання, що таке відсутність батьківської підтримки,

– ділилась Юлія.

Акторка зізнавалась, що до акторської кар'єри їй доводилось працювати в абсолютно різних професіях, але вона ніколи не цурається свого шляху.

Сьогодні Юлія не так активно з'являється у кінопроєктах, однак за її життям можна спостерігати у соцмережах. Інстаграм акторка веде англійською та українською мовами. Ймовірно, Юлія зараз перебуває за кордоном. Вона активно публікує свої тренування та щоденні роздуми. Зокрема акторка ділиться тим, як сумує за рідним домом.

Моє бажання – то мир в Україні й щоб я мала змогу знов вертатися додому в Луганськ. Ще я хочу, щоб в Україні стало гарніше і чистіше, хоча я зараз зрозуміла, що люблю її й такою яка вона є зараз,

– писала Юля у 2022 році.

Врублевська ніколи не мовчала про те, що відбувається в Україні. І сьогодні, у час повномасштабної війни, акторка поширює правду про російську агресію та масовані удари окупантів.

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