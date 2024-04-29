Сейчас актер отказался от актерской деятельности и принял для себя важное решение. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас Юрий Фелипенко и чем занимается.

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Где сейчас и как живет Юрий Фелипенко

Актер признается, что раньше говорил на русском языке и не был настолько сознательным, как сейчас. К сожалению, лишь с началом большой войны в стране он осознал многие вещи, которые раньше казались ему неважными.

До полномасштабной войны я был русскоязычным, хотя и учился, и играл в театре на украинском. К сожалению, понимание, что разговаривать на украинском архиважно, пришло ко мне только после вторжения. Теперь понимаю моих украиноязычных друзей, которые говорили, что когда слышат кацапский, чувствуют опасность,
говорит Фелипенко.

Недавно актер из Киевского академического драматического театра на Подоле участвовал в съемках нового украинского сериала, а сейчас Юрий Филипенко присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.

"Мы пока проходим курс молодого бойца, получаем базовые армейские азы: как правильно стрелять, становиться, дисциплина. Я буду конкретно учиться по специальности уже по месту. Когда мы приедем в "Ахиллес", пройдем собеседование, нам дадут возможность выбрать: хочешь быть пилотом – иди пробуй, хочешь быть техником – иди пробуй, хочешь работать на РЭБ – иди пробуй. Пойму, что у меня лучше получается, тем и буду заниматься", – объяснил он.

Актер также поделился, что адаптация к новым условиям жизни не была для него тяжелой, поскольку этот выбор был обдуманным. Юрий Фелипенко призывает всех украинцев не терять надежду и верить в победу.

Фильмография Юрия Фелипенко

  • "Цвет страсти"
  • "Возвращение Мухтара"
  • "Личное дело"
  • "Отдел 44"
  • "Ангелина"
  • "Замок на песке"
  • "Как долго я тебя ждала"
  • "Наследники"
  • "Цвет страсти"
  • "Обещание Богу"

Смотрите фильмы и сериалы, в которых снялся Юрий Фелипенко и поддержите актера за его смелое и сознательное решение во времени полномасштабной войны.