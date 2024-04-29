Зараз актор відмовився від акторської діяльності та прийняв для себе важливе рішення. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз Юрій Феліпенко та чим займається.

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Де зараз і як живе Юрій Феліпенко

Актор зізнається, що раніше говорив російською мовою і не був настільки свідомим, як зараз. На жаль, лише з початком великої війни в країні він усвідомив багато речей, які раніше здавалися йому неважливими.

До повномасштабної війни я був російськомовним, хоча й вчився, й грав у театрі українською. На жаль, розуміння, що розмовляти українською архіважливо, прийшло до мене тільки після вторгнення. Тепер розумію моїх україномовних друзів, які казали, що коли чують кацапську, відчувають небезпеку,

– каже Феліпенко.

Нещодавно актор з Київського академічного драматичного театру на Подолі брав участь у зйомках нового українського серіалу, а зараз Юрій Філіпенко приєднався до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону.

"Ми поки що проходимо курс молодого бійця, отримуємо базові армійські ази: як правильно стріляти, ставати, дисципліна. Я буду конкретно вчитися за спеціальністю вже по місцю. Коли ми приїдемо в "Ахіллес", пройдемо співбесіду, нам дадуть можливість обрати: хочеш бути пілотом – йди пробуй, хочеш бути техніком – йди пробуй, хочеш працювати на РЕБ – йди пробуй. Зрозумію, що в мене краще виходить, тим і буду займатися", – пояснив він.

Актор також поділився, що адаптація до нових умов життя не була для нього важкою, оскільки цей вибір був обдуманим. Юрій Феліпенко закликає всіх українців не втрачати надію і вірити у перемогу.

Фільмографія Юрія Феліпенка

"Колір пристрасті"

"Повернення Мухтара"

"Особиста справа"

"Відділ 44"

"Ангеліна"

"Замок на піску"

"Як довго я на тебе чекала"

"Спадкоємці"

"Колір пристрасті"

"Обіцянка Богу"

Дивіться фільми та серіали, у яких знявся Юрій Феліпенко та підтримайте актора за його сміливе та свідоме рішення в часі повномасштабної війни.