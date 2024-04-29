Зараз актор відмовився від акторської діяльності та прийняв для себе важливе рішення. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз Юрій Феліпенко та чим займається.

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Де зараз і як живе Юрій Феліпенко

Актор зізнається, що раніше говорив російською мовою і не був настільки свідомим, як зараз. На жаль, лише з початком великої війни в країні він усвідомив багато речей, які раніше здавалися йому неважливими.

До повномасштабної війни я був російськомовним, хоча й вчився, й грав у театрі українською. На жаль, розуміння, що розмовляти українською архіважливо, прийшло до мене тільки після вторгнення. Тепер розумію моїх україномовних друзів, які казали, що коли чують кацапську, відчувають небезпеку,
каже Феліпенко.

Нещодавно актор з Київського академічного драматичного театру на Подолі брав участь у зйомках нового українського серіалу, а зараз Юрій Філіпенко приєднався до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону.

"Ми поки що проходимо курс молодого бійця, отримуємо базові армійські ази: як правильно стріляти, ставати, дисципліна. Я буду конкретно вчитися за спеціальністю вже по місцю. Коли ми приїдемо в "Ахіллес", пройдемо співбесіду, нам дадуть можливість обрати: хочеш бути пілотом – йди пробуй, хочеш бути техніком – йди пробуй, хочеш працювати на РЕБ – йди пробуй. Зрозумію, що в мене краще виходить, тим і буду займатися", – пояснив він.

Актор також поділився, що адаптація до нових умов життя не була для нього важкою, оскільки цей вибір був обдуманим. Юрій Феліпенко закликає всіх українців не втрачати надію і вірити у перемогу.

Фільмографія Юрія Феліпенка

  • "Колір пристрасті"
  • "Повернення Мухтара"
  • "Особиста справа"
  • "Відділ 44"
  • "Ангеліна"
  • "Замок на піску"
  • "Як довго я на тебе чекала"
  • "Спадкоємці"
  • "Колір пристрасті"
  • "Обіцянка Богу"

Дивіться фільми та серіали, у яких знявся Юрій Феліпенко та підтримайте актора за його сміливе та свідоме рішення в часі повномасштабної війни.