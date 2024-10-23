В молодости хотел в Москву, а потом стал звездой "Когда мы дома": где сейчас Кирилл Бин

Кирилл Бин – известный украинский режиссер, сценарист и актер. Он был звездой сериалов "Женский доктор-2", "Люся интерн" и "Когда мы дома". Актерский дебют Кирилла состоялся в знаменитом сериале "Роксолана: Любимая жена Халифа".

Кирилл Бин родился в Харькове. Первую актерскую роль он получил еще в школе, а затем поступил в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого на драматическое отделение. 49-летний актер выступал и на сцене театра, и пробовал себя в режиссуре. Кино 24 расскажет, где актер сейчас.

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Где сейчас Кирилл Бин

Кирилл Бин в одном из интервью рассказывал, что мог уехать из страны по состоянию здоровья. Но решил остаться, чтобы помогать защитникам. Работа в то время стала на паузу.

Но впоследствии украинское кино вернулось. Кирилл Бин принял участие в двух проектах – это полнометражный фильм "Герои" (стал его режиссером и автором сценария) и сериал "Хранилище. 8 историй".



Кирилл Бин с актерами фильма "Герои" / Фото "Детектор медиа"

Фильм рассказывает о ветеранах, которые в приюте доживают свой век. Тогда как сериал рассказывает 8 историй, которых объединяет одно место действия –бомбоубежище.

Это разножанровые истории. У нас есть комедия, есть трагедия, есть фэнтези. Восемь разных локаций, разные персонажи, восемь разных героев. Все удалось благодаря талантливым актерам, и операторам, постановщикам, сценаристам,

– рассказывал Кирилл Бин.

Кирилл Бин о сериале "Хранилище. 8 историй": смотрите видео

"Раньше хотел в Москву"

Кирилл Бин также делился, что Россия больше никогда не вернется в его жизнь. Хотя до 2014 года страна-агрессор казалась привлекательной для него.

В молодости я очень хотел попасть в Москву. Там была мощная киноиндустрия, можно было реализоваться. Но потом наступил 2014 год. Я еще продолжал общаться с российскими коллегами, но уже не смотрел того, что они снимали, о чем писали. Их творчество уже не цепляло так, как было до 2014-го,

– делился актер.

Сейчас Кирилл Бин мечтает о победе. Относительно личной жизни – актер воспитывает детей. Его потомки некоторое время жили за границей, а впоследствии вернулись в Украину. Их фото он иногда делится на своей странице.