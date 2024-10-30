Алиса из сериала "Узнай меня": где сейчас Клавдия Дрозд и как она выглядит в реальной жизни

Клавдия Дрозд с самого детства решила посвятить свою жизнь актерству – еще в 9 лет она получила первую роль в кино. Отчасти этому способствовало то, что Клавдия продолжает династию: ее родители и бабушка и дедушка по маминой линии тоже актеры.

Популярность пришла к Клавдии Дрозд в 20 лет, когда она сыграла главную роль в сериале "Райское место". Также актриса стала звездой таких проектов как "Родня", "Зоя", "Два берега надежды". В материале Кино 24 узнавайте, где актриса сейчас.

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Где сейчас Клавдия Дрозд

Клавдия Дрозд стала звездой нового украинского сериала "Узнай меня". Она сыграла Алису (Веру в прошлом), которая кардинально меняет не только свою внешность, но и манеру общения и характер. Девушка готова пройти все испытания и доказать, что она способна на большее.



Клавдия Дрозд в сериале / Скриншот из видео

Клавдию Дрозд также можно увидеть в новом сериале "Реванш", премьера которого состоялась 28 октября. Лента рассказывает о том, как важно не изменять своим мечтам даже в трудные времена. Клавдия сыграла лучшую подругу и сестру главной героини Марину. Актриса призналась, что сейчас это ее любимая персонажка.

Клавдия Дрозд о роли Марины: видео

Клавдия Дрозд также сыграла в сериалах сыграла в сериале "Авантюра на двоих", "Диета №0", "Позывной "Тамада"". Она работает еще и в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украины. Например, она играет в спектакле "Прачечная" вместе со своей мамой-актрисой.



Клавдия Дрозд в спектакле "Прачечная" / Фото с сайта театра

Клавдия Дрозд признавалась, что у нее доверительные и близкие отношения с родителями-актерами. Она поделилась секретом таких теплых отношений с родными.

"Думаю, единственный секрет любых доверительных отношений - это любовь и искренность в выражении мыслей. Мои родители уделяли мне очень много внимания и любви, разговаривали со мной, слушали меня. Эта модель отношений единственная, которую я знаю, по-другому и не представляю. Она же сохранилась до сегодняшнего дня", – рассказывала Клавдия Дрозд.