Популярність прийшла до Клавдії Дрозд у 20 років, коли вона зіграла головну роль у серіалі "Райське місце". Також акторка стала зіркою таких проєктів як "Рідня", "Зоя", "Два береги надії". У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь, де акторка зараз.

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Де зараз Клавдія Дрозд

Клавдія Дрозд стала зіркою нового українського серіалу "Впізнай мене". Вона зіграла Алісу (Віру в минулому), яка кардинально змінює не лише свою зовнішність, але й манеру спілкування та характер. Дівчина готова пройти всі випробування й довести, що вона здатна на більше.



Клавдія Дрозд у серіалі / Скриншот з відео

Клавдію Дрозд також можна побачити у новому серіалі "Реванш", прем'єра якого відбулась 28 жовтня. Стрічка розповідає про те, як важливо не зраджувати своїм мріям навіть у важкі часи. Клавдія зіграла найкращу подругу та сестру головної героїні Марину. Акторка зізналась, що зараз це її улюблена персонажка.

Клавдія Дрозд про роль Марини: відео

Клавдія Дрозд також зіграла у серіалах зіграла у серіалі "Авантюра на двох", "Дієта №0", "Позивний "Тамада"". Вона працює ще й у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі України. Наприклад, вона грає у виставі "Пральня" разом зі своєю мамою-акторкою.



Клавдія Дрозд у виставі "Пральня" / Фото з сайту театру

Клавдія Дрозд зізнавалась, що у неї довірливі та близькі відносини з батьками-акторами. Вона поділилась секретом таких теплих стосунків з рідними.

"Думаю, єдиний секрет будь-яких довірливих відносин — це любов і щирість у висловленні думок. Мої батьки приділяли мені дуже багато уваги й любові, розмовляли зі мною, слухали мене. Ця модель відносин єдина, яку я знаю, по-іншому і не уявляю. Вона ж збереглася до сьогодні", – розповідала Клавдія Дрозд.