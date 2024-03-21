Играет в спектаклях и поддерживает Украину: где сейчас актриса Любава Грешнова

Известная актриса Любава Грешнова в течение многих лет жила на две страны. Однако после того, как Россия развязала полномасштабную войну, актриса разорвала все связи со страной-агрессором.

Любава Грешнова откровенно рассказывала, почему она снималась в России. Читайте в материале Кино 24, где сейчас известная актриса и чем она занимается после начала большой войны.

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Как встретила войну Любава Грешнова

Когда началось полномасштабное вторжение в Украину, Любава в своей социальной сети выразила свою позицию. Она поддержала Украину и рассказывала в инстаграм о войне, которую развязала Россия.

В конце 2023 года в интервью актриса рассказала, как выезжала из России со своим мужем – актером Михаилом Пшеничным и с их сыном.

По ее словам, Россию они покинули на 3 – 4 день от начала войны. Впоследствии, преодолев долгий путь, актриса с семьей оказались в Варшаве.

Какое-то время Любава волонтерила в столице Польши. Так, в своем инстаграме актриса поделилась фотографией, на которой видно волонтерскую деятельность актрисы.

Мы со всем справимся, мы все сможем. Каждый из нас сейчас сильнее, чем это возможно. Я так горжусь этим бейджем..,

– написала актриса.

Чем занимается актриса

В августе 2022 года Любава Грешнова рассказала в своем инстаграме, что она сыграла в благотворительном спектакле "Коты-Беженцы". Как она отметила, эти спектакли были для детей из Украины.

Впоследствии актриса сообщила о том, что она поработала в английском проекте.

"Имею честь работать в английском проекте, который рассказывает о войне в Украине, о наших внутренних муках и о том, какая вселенная внутри тех, кто проживает войну...", – рассказала Любава.

В начале января 2023 года Любава Грешнова анонсировала новый спектакль с ее участием, который должен был состояться в Варшаве, – "Все возможно".

Впоследствии актриса сообщила о еще одном спектакле, в котором она сыграла вместе со своим мужем актером Михаилом Пшеничным и Екатериной Кузнецовой, которая тоже с начала полномасштабного вторжения России в Украину выехала с территории страны-агрессора. Речь идет о спектакле "Счастливый день".

Также актриса много в интервью рассказывала о гастролях по Украине.

Сейчас у нас тур – каждый день новый город Украины. Вечером играем спектакль, ночуем в отеле, утром едем в другой город. "Удивительная сумасшедшая" – это спектакль, который создали еще год назад. Играю я и актер Владимир Заяц. Еще есть у нас спектакль "Счастливый день". С ней, кстати, у нас запланирован тур по Америке и Израилю. Там мы играем вместе с Екатериной Кузнецовой и моим мужем – актером Михаилом Пшеничным,

– рассказала актриса в интервью в конце декабря 2023 года.

Уже в этом году в феврале Любава рассказала своим подписчикам о начале их тура по Израилю со спектаклем "Счастливый день".

"Мы первые, кто привез украиноязычный спектакль в эту прекрасную и смелую страну. Впереди много встреч с нашими украинцами, много объятий и общения", – сообщила актриса.

В интервью изданию Oboz.ua актриса приоткрыла завесу и рассказала, где она осела.

"К сожалению, пока нигде. Из-за того, что кино в Украине пока снимается очень мало, то основная наша деятельность – театральная, гастрольная. Если брать стандартный месяц, то какое-то время живу в Варшаве, еще часть – в Украине, и еще какое-то время езжу по Европе со спектаклями. Последние три месяца (по состоянию на декабрь 2023 года – Кино 24) – исключительно в дороге. Это очень сложно, уже мечтаю где-то осесть, но пока такой возможности нет" – отметила Любава Грешнова.