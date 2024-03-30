В материале Кино 24 узнавайте о жизни и карьере украинского актера Максима Девизорова, и чем он занимается сейчас.

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Где сейчас Максим Девизоров

Максим Девизоров принял решение вступить в ВСУ после того, как узнал о гибели актера Паши Ли. Они часто пересекались на съемочной площадке до большой войны. 30 мая 2022 года Макс объявил об этом публике. Он пополнил ряды 103 бригады сил ТрО ВСУ

В интервью актер рассказывал, что его штатная должность – водитель. Но спектр обязанностей довольно широкий, потому что война заставляет быть универсальным. Актер соглашается с мнением, что воевать придется каждому. Сейчас он остается в составе войска и мечтает вернуться в театр.

Советую военнообязанным готовиться к выполнению своего конституционного долга и становиться на защиту Украины. Это буквально вопрос жизни и смерти нашей страны,

– говорил Девизоров.

Женился во время войны

Максим Девизоров решил сделать любимой предложение перед тем, как ехать на фронт. В мае 2022 он вырвался с войны на один день, чтобы жениться на Светлане. Кадры молодоженов тогда облетели все соцсети.

Отсутствие возможности быть рядом, да еще и так долго – это одно из самых сложных испытаний для любой семьи, что уж говорить о молодой. Но мы достойно держимся. И верим в то, что у нас будет возможность жить вместе нормальной жизнью. Мы оба этого очень хотим,

– рассказывал Максим Девизоров об изменениях в отношениях с женой.

Что известно о Максиме Девизорове

Максим Девизоров родился в Ровно, но рос в Киеве. Еще с детства снимался в рекламах и телевизионных шоу. Его первая роль была в российской ленте "После школы". Получил образование по специальности "режиссер драматического театра".

Фильмография Максима Девизорова: