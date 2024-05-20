Однако Максим известен не только своим актерским талантом и харизмой, но и активной гражданской позицией и поддержкой ВСУ. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас и как во времени войны живет Максим Самчик.
Смотрите также Нокаут от ярких эмоций: 3 лучших фильма о боксерах
Где сейчас Максим Самчик
После начала большой войны Максим успешно сочетает свою любовь к творчеству, актерства и пения с волонтерской деятельностью. Он организовывает многочисленные сборы в поддержку ВСУ, многие из которых имеют креативное оформление с "певческим" призывом актера присоединиться.
Вместе с Дарьей Творонович, которая сыграла главную женскую роль в "Только живи", Максим организовал благотворительный челлендж для сбора средств на ВСУ с целью собрать 60 тысяч гривен. По условиям челленджа, актеры давали друг другу задания, а их аудитория делала благотворительные взносы.
Таким образом, просмотрев соцсети актера, вы можете понять, что Максим выбрал четкую гражданскую позицию. Он активно помогает армии и призывает свою аудиторию не быть равнодушными.
Фильмография Максима Самчика
Среди фильмов и сериалов, в которых можно оценить актерское мастерство Максима Самчика, есть такие:
- "Когда падают деревья",
- "Фокстер и Макс",
- "Первые ласточки",
- "Первые ласточки: зависимые",
- "Пульс",
- "Игра в судьбу",
- "Соленый поцелуй",
- "Ботоферма".
Выбирайте ленту для просмотра и следите за деятельностью Максима Самчика, который поддерживает Украину во время жестокой войны российского агрессора.