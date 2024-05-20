Выбрал сознательную позицию: где сейчас и как помогает ВСУ Максим Самчик

Максим Самчик – один из самых известных молодых актеров Украины. Его карьера получила значительный толчок благодаря ролям в сериалах "Первые ласточки" и его продолжении, а также в "Ботоферме", где он исполнил главную роль.

Однако Максим известен не только своим актерским талантом и харизмой, но и активной гражданской позицией и поддержкой ВСУ. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас и как во времени войны живет Максим Самчик.

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Где сейчас Максим Самчик

После начала большой войны Максим успешно сочетает свою любовь к творчеству, актерства и пения с волонтерской деятельностью. Он организовывает многочисленные сборы в поддержку ВСУ, многие из которых имеют креативное оформление с "певческим" призывом актера присоединиться.

Вместе с Дарьей Творонович, которая сыграла главную женскую роль в "Только живи", Максим организовал благотворительный челлендж для сбора средств на ВСУ с целью собрать 60 тысяч гривен. По условиям челленджа, актеры давали друг другу задания, а их аудитория делала благотворительные взносы.

Таким образом, просмотрев соцсети актера, вы можете понять, что Максим выбрал четкую гражданскую позицию. Он активно помогает армии и призывает свою аудиторию не быть равнодушными.

Фильмография Максима Самчика

Среди фильмов и сериалов, в которых можно оценить актерское мастерство Максима Самчика, есть такие:

"Когда падают деревья",

"Фокстер и Макс",

"Первые ласточки",

"Первые ласточки: зависимые",

"Пульс",

"Игра в судьбу",

"Соленый поцелуй",

"Ботоферма".

Выбирайте ленту для просмотра и следите за деятельностью Максима Самчика, который поддерживает Украину во время жестокой войны российского агрессора.