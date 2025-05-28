Отказывается от ролей военных и помогает ВСУ: где сейчас Максим Самчик из "Первых ласточек"

Максим Самчик – молодой и перспективный украинский актер. Зрители знают его благодаря роли Феди Макарова в сериале "Первые ласточки", которая принесла Максиму первую популярность.

Максим Самчик выступал на сцене с детства, был вовлеченным в различные кружки. Но с профессией определился не сразу: хотел поступить за границу, потом 2 месяца проучился на журналиста. Но впоследствии таки решил поступить в университет Карпенко-Карого на актера. Узнавайте в материале Кино 24, где сейчас актер и чем занимается.

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Дебютным фильмом Максима Самчика стал "Когда падают деревья", где он сыграл молодого вора. В 2018 году состоялась мировая премьера этого фильма. В следующем году на экраны вышел сериал "Первые ласточки", где актер исполнил роль 11-классника Феди Макарова.

Где снимается и от каких ролей отказывается

С начала полномасштабной войны Максим Самчик продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Актер исполнил главную роль в сериале "Ботоферма", появился в "Круг заблуждения", "Только живи", "Дрон". Также Самчик в 2026 году появится в приключенческой драме "Довженко".

В интервью Алине Доротюк актер признался, что отказывается от ролей военных после сериалов "Только живи" и "Одна семья". Он не зарекается, но считает, что скорее всего такой проект может быть неудачным.

Я беру "Только живи" Заза Буадзе. Это мое субъективное мнение. Когда там был на проекте, там из групповки были ребята-азовцы. Они с нами там бегали. Мы общались, и они говорят: "Вы такую фигню снимаете. Вы снимаете про мою профессию". Военное сейчас – это точно не,

– поделился Самчик.

Что известно о личной жизни

В 2020 году Максим Самчик женился на актрисе Ангелине Трандафиловой. Однако через два года супруги развелись. По словам звезды, они просто не сошлись характерами.

Но сейчас известно, что уже более 7 месяцев Максим находится в отношениях с любимой Соломией. На подкасте "Станция Театральная" актер признался, что девушка "подцепила" его донатами – она часто поддерживала его сборы. Так и завязались отношения.

Чем еще занимается Максим Самчик

Актер работает в двух театрах – в Киевском академическом театре на Печерске и Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу.

Также несмотря на свой напряженный график Максим Самчик стал преподавателем. Работать со студентами его позвал Евгений Локтионов из мастерской Юрия Высоцкого.

Преподавание очень просвечивает тебя, насколько ты "не очень". Ты должен знать, куда ты идешь. Очень интересная история: ты сидишь, разбираешь со студентами отрывок. Затем ты едешь на репетицию в театр, где этого нет,

– поделился актер.

Актер признавался, что готовится к мобилизации, потому что понимает, что такой момент может наступить. В частности, он учился летать дроном. Также Самчик активно помогает украинским военным: регулярно устраивает сборы, устраивает розыгрыши.

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