В недавнем интервью Римма Зюбина назвала Алексея Горбунова примером для себя и других. Ведь после успешной карьеры в России он отказался от всех проектов в стране-агрессоре и с 2014 года выбрал для себя четкую позицию. Кино 24 расскажет, где актер сейчас и чем занимается.

Смотрите также Ее не узнать: как сейчас выглядит самая молодая актриса Украины Ефросинья Мельник

Алексей Горбунов родился в Киеве. Он не смог поступить в театральный институт, поэтому работал монтировщиком в Киевском театре. Благодаря Аде Роговцевой Алексей познакомился с ее мужем Константином Степанковым и таки получил высшее актерское образование.

С 1984 года начал сниматься в кино. Более 10 лет он работал актером в киностудии имени Довженко, а затем его пригласили в Россию. Там Горбунов снялся в ряде фильмов и сериалов.



Первый фильм Алексея Горбунова / Фото с фейсбука актера

Но когда началась Революция Достоинства, Алексей Горбунов заявил, что больше не будет участвовать ни в каких российских проектах. Впоследствии актер рассказывал, что в 2014 году вместе со своей группой "Грусть пилота" выступал для военных ВСУ, посещал госпитали. Увидев собственными глазами последствия российской агрессии, он не мог поступить иначе.

Где сейчас Алексей Горбунов

Алексей Горбунов продолжает сниматься в кино, выступает со своей группой, с творческими вечерами, а также занимается юмористическим тикток-каналом, где снимает видео вместе с молодыми украинскими блогерами.

Среди последних кинопроектов актера: байопик "Малевич" о жизни и творчестве украинского художника, короткометражный фильм "Счастье", сериалы "Здесь и сейчас", а также "Бейся, сердце, бейся", режиссером которого стала Дарья Трегубова.



Алексей Горбунов на съемках сериала с Дарьей Трегубовой / Фото с фейсбука актера

Алексей Горбунов живет и за границей, где сейчас находится его жена и дочь, и в Украине, куда приезжает для съемок и выступлений с группой.

"Семья моя в Испании, жена и дочка там. Потом еду обратно в Киев, там съемки весь март. Ну и, опять же, концерты. Концертов у нас очень много. В частности, для ВСУ, мы к ребятам ездим играем, то в госпиталь, то просто в часть", – рассказывал актер о своей деятельности в одном из последних интервью.