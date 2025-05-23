Впрочем, в отличие от своих родителей, она проявила талант к творчеству. В материале Кино 24 мы покажем, как сегодня выглядит Ефросиния Мельник, сколько ей лет и чем она занимается.

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Как сейчас выглядит Ефросиния Мельник

Ефросинию Мельник знают еще с трехлетнего возраста благодаря ее телевизионному псевдониму – Фрося. Сейчас девочке 11 лет. Она живет в Украине, учится и активно работает.

В 2023 году Ефросиния приняла участие в нескольких телевизионных проектах. В частности, ее можно увидеть в детективной мелодраме "Круг заблуждения", в сериале "Хранилища", а также в лентах "Ловец снов" и "Я – Надежда".

Кроме актерской деятельности, Ефросиния Мельник развивается и как телеведущая. Она вела программы "Погода в Украине и мире от Фроси", "Опрос от Фроси", а также недавно давала советы детям на тему психологии в проекте "Пошагово с Фросей".

В своих соцсетях Ефросиния продолжает делиться стихами, поддерживает благотворительные сборы, показывает повседневную жизнь и рассказывает о своей деятельности.

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