Фильм уже собрал немало положительных отзывов в сети. В материале Кино 24 мы собрали подборку комментариев украинцев, которые оставляют в соцсетях.

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Отзывы на фильм "Отпуска вслепую": что пишут украинцы

В соцсетях уже собралось огромное количество комментариев, которые украинцы оставляют о новой украинской романтической комедии "Отпуск вслепую". Все отмечают, что фильм оставляет после себя очень приятное послевкусие. Правда, есть и те, кто критикует ленту за примитивный сюжет и слабую актерскую игру. Вот что пишут украинцы:

"Хорошо снято, главная героиня хорошо играет, идея классная, но сценарий слабый. Шуток очень мало, нет страсти, нет ощущения, что между героями возникла любовь. Даже какого-то активного взаимодействия между ними нет."

"Фильм покоряет душевной атмосферой и живописными кадрами Карпат – горы, леса и уютные домики создают ощущение покоя и комфорта. Особый шарм ленте придает актерский дуэт Татьяны Малковой и Даниэля Салема. Отличный выбор для отдыха от обыденности."

"На четвертый или пятый раз таки поцеловались! Я кайфовала, смотря этот фильм. Хочу еще!"

"Фильм понравился, но концовка, как по мне, немного скомкана. Однако лента действительно крутая. Украинское кино развивается все больше и больше – это очень радует!"

"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма

"Это просто мегакрутое кино! Актеры – супер! А главная героиня... какая же она красивая! Я просто весь фильм любовалась ею."

"Хуже фильма в жизни не видела. Он рассчитан на людей с низким интеллектом, которые являются ценителями примитивного юмора и предсказуемого сюжета."

"Даже мой парень, который не любит фильмы о любви, остался доволен. После фильма – приятное послевкусие."

"Очень понравился! Невероятный! Получили настоящее удовольствие! Такая гордость, что наши фильмы становятся такими классными! Ждем новинок!"

Кстати, мы собрали 10 самых популярных фильмов, которые стали фаворитами украинцев на платформе Netflix. Выбирайте своего фаворита.