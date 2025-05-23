Фільм уже зібрав чимало позитивних відгуків у мережі. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку коментарів українців, які залишають у соцмережах.

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Відгуки на фільм "Відпуска наосліп": що пишуть українці

У соцмережах уже зібралася величезна кількість коментарів, які українці залишають про нову українську романтичну комедію "Відпустка наосліп". Усі відзначають, що фільм залишає по собі дуже приємний післясмак. Щоправда, є й ті, хто критикує стрічку за примітивний сюжет та слабку акторську гру. Ось що пишуть українці:

"Гарно знято, головна героїня добре грає, ідея класна, але сценарій слабкий. Жартів дуже мало, немає пристрасті, немає відчуття, що між героями виникло кохання. Навіть якоїсь активної взаємодії між ними немає."

"Фільм підкорює душевною атмосферою та мальовничими кадрами Карпат – гори, ліси й затишні будиночки створюють відчуття спокою та комфорту. Особливого шарму стрічці надає акторський дует Тетяни Малкової та Даніеля Салема. Чудовий вибір для відпочинку від буденності."

"На четвертий чи п'ятий раз таки поцілувалися! Я кайфувала, дивлячись цей фільм. Хочу ще!"

"Фільм сподобався, але кінцівка, як на мене, трохи скомкана. Проте стрічка дійсно крута. Українське кіно розвивається все більше й більше – це дуже тішить!"

"Відпустка наосліп": дивіться онлайн трейлер фільму

"Це просто мегакруте кіно! Актори – супер! А головна героїня... яка ж вона гарна! Я просто весь фільм милувалася нею."

"Гіршого фільму в житті не бачила. Він розрахований на людей із низьким інтелектом, які є поціновувачами примітивного гумору та передбачуваного сюжету."

"Навіть мій хлопець, який не любить фільми про кохання, залишився задоволений. Після фільму – приємний післясмак."

"Дуже сподобався! Неймовірний! Отримали справжнє задоволення! Така гордість, що наші фільми стають такими класними! Чекаємо новинок!"

До речі, ми зібрали 10 найпопулярніших фільмів, які стали фаворитами українців на платформі Netflix. Обирайте свого фаворита.