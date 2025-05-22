У матеріалі Кіно 24 з посиланням на Netflix обирайте свого фаворита та запрошуйте друзів на вечір цікавого кіно.

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"Бабуні"

"Бабуні" – це теплий, щирий американський фільм, який вражає душевністю. Прекрасна акторська гра, зворушлива історія та цінність людяності у простих речах – усе це робить стрічку особливою.

За сюжетом комедії чоловік, який втратив свою любу маму, вирішує вшанувати її пам'ять і відкрити італійський ресторан. У цьому закладі шеф-кухарями працюють бабусі.

"Бабуні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Песики"

Це українська романтична комедія з Лесею Нікітюк у головній ролі, яка дебютувала на великому екрані 6 березня 2025 року. Головну роль виконала ведуча та блогерка Леся Нікітюк.

Вона зіграла кар'єристку Яну, яка вміє багато працювати, але зовсім не розбирається в чоловіках. Раптово на неї накладають прокляття – усі кавалери Яни перетворюються на песиків.

У фільмі знімалося понад 100 собак. Участь брали не лише спеціально підготовлені песики, а й обрані на кастингу та взяті з Гостомельського притулку.

"Песики": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поганий вплив"

Цей трилер посідає третє місце серед найпопулярніших фільмів на Netflix. За сюжетом, мільйонер дає шанс на нове життя колишньому в'язню – в обмін на обіцянку захистити його доньку від нав'язливого переслідувача. Проте несподівано небезпечна місія переростає у щось більше – між героями спалахують справжні почуття.

"Поганий вплив": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найпопулярніших фільмів опинились такі стрічки:

"Поза юрисдикцією"

"Спустошення"

"Тролі: знову разом"

"Велика прогулянка"

"Загублена куля 3"

"Убивчий американський шлюб"

"Загублена куля"

Серед цих кіноісторій – фільми абсолютно різних жанрів, на будь-який смак і вік. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом – з друзями чи наодинці.

До речі, ми також зібрали список з 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці по всьому світу.