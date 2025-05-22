У матеріалі Кіно 24 з посиланням на Netflix обирайте свого фаворита та запрошуйте друзів на вечір цікавого кіно.
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"Бабуні"
"Бабуні" – це теплий, щирий американський фільм, який вражає душевністю. Прекрасна акторська гра, зворушлива історія та цінність людяності у простих речах – усе це робить стрічку особливою.
За сюжетом комедії чоловік, який втратив свою любу маму, вирішує вшанувати її пам'ять і відкрити італійський ресторан. У цьому закладі шеф-кухарями працюють бабусі.
"Бабуні": дивіться онлайн трейлер фільму
"Песики"
Це українська романтична комедія з Лесею Нікітюк у головній ролі, яка дебютувала на великому екрані 6 березня 2025 року. Головну роль виконала ведуча та блогерка Леся Нікітюк.
Вона зіграла кар'єристку Яну, яка вміє багато працювати, але зовсім не розбирається в чоловіках. Раптово на неї накладають прокляття – усі кавалери Яни перетворюються на песиків.
У фільмі знімалося понад 100 собак. Участь брали не лише спеціально підготовлені песики, а й обрані на кастингу та взяті з Гостомельського притулку.
"Песики": дивіться онлайн трейлер фільму
"Поганий вплив"
Цей трилер посідає третє місце серед найпопулярніших фільмів на Netflix. За сюжетом, мільйонер дає шанс на нове життя колишньому в'язню – в обмін на обіцянку захистити його доньку від нав'язливого переслідувача. Проте несподівано небезпечна місія переростає у щось більше – між героями спалахують справжні почуття.
"Поганий вплив": дивіться онлайн трейлер фільму
Також у списку найпопулярніших фільмів опинились такі стрічки:
- "Поза юрисдикцією"
- "Спустошення"
- "Тролі: знову разом"
- "Велика прогулянка"
- "Загублена куля 3"
- "Убивчий американський шлюб"
- "Загублена куля"
Серед цих кіноісторій – фільми абсолютно різних жанрів, на будь-який смак і вік. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом – з друзями чи наодинці.
До речі, ми також зібрали список з 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці по всьому світу.