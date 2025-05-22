В материале Кино 24 со ссылкой на Netflix выбирайте своего фаворита и приглашайте друзей на вечер интересного кино.

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"Бабушки"

"Бабушки" – это теплый, искренний американский фильм, который поражает душевностью. Прекрасная актерская игра, трогательная история и ценность человечности в простых вещах – все это делает ленту особенной.

По сюжету комедии человек, который потерял свою любимую маму, решает почтить ее память и открыть итальянский ресторан. В этом заведении шеф-поварами работают бабушки.

"Бабушки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Собачки"

Это украинская романтическая комедия с Лесей Никитюк в главной роли, которая дебютировала на большом экране 6 марта 2025 года. Главную роль исполнила ведущая и блогер Леся Никитюк.

Она сыграла карьеристку Яну, которая умеет много работать, но совсем не разбирается в мужчинах. Внезапно на нее накладывают проклятие – все кавалеры Яны превращаются в собачек.

В фильме снималось более 100 собак. Участие принимали не только специально подготовленные собачки, но и выбранные на кастинге и взятые из Гостомельского приюта.

"Собачки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохое влияние"

Этот триллер занимает третье место среди самых популярных фильмов на Netflix. По сюжету, миллионер дает шанс на новую жизнь бывшему заключенному – в обмен на обещание защитить его дочь от навязчивого преследователя. Однако неожиданно опасная миссия перерастает в нечто большее – между героями вспыхивают настоящие чувства.

"Плохое влияние": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке самых популярных фильмов оказались такие ленты:

"Вне юрисдикции"

"Опустошение"

"Тролли: снова вместе"

"Большая прогулка"

"Потерянный шар 3"

"Убийственный американский брак"

"Затерянный шар"

Среди этих киноисторий – фильмы абсолютно разных жанров, на любой вкус и возраст. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром – с друзьями или в одиночку.

Кстати, мы также собрали список из 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы по всему миру.