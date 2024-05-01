Называют украинским Мелом Гибсоном: куда исчез актер Марк Дробот, звезда "Крепостной"

Актер Марк Дробот с характерной внешностью и глубоким тембром не хотел быть медийным даже после популярности благодаря сериалу "Крепостная". Этого принципа он придерживается и в дальнейшем.

О биографии Заслуженного артиста Украины Марка Дробота читайте в материале Кино 24. И узнавайте, где сейчас актер, которого в прессе сравнивают со знаменитым Мелом Гибсоном.

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Где сейчас Марк Дробот

Во время полномасштабной войны актер присоединился к Одесскому Украинскому театру. В новых реалиях коллективы стали обмениваться ресурсом. Таким образом Дробот выступал на сцене Ровенского украинского музыкально-драматического театра.

Осенью 2022 года там состоялась премьера спектакля Натальи Ворожбит "Зернохранилище". Актер сыграл Книжника Мортка, и за это его наградили премией Украинского театрального фестиваля ГРА в номинации "лучшая мужская роль".



Марк Дробот на сцене театра / Фото из фейсбука Риммы Зюбиной

Относительно появлений в кино, Марк Дробот сыграл роль Кирилла Дорошенко в остросюжетной мелодраме "Кришталеві джерела", премьера которой состоялась 7 апреля.



Марк Дробот в новом сериале / Фото СТБ

У Марка Дробота нет социальных сетей, поэтому его деятельность отслеживать непросто. Несколько лет назад он рассказывал, что не считает правильным рекламировать себя. Медийность для него также не является приоритетом.

К сожалению, медийность и хороший артист – это две разные вещи. Я хотел бы быть хорошим артистом. По крайней мере, я всячески стремлюсь, чтобы никакой медийности не было. Чтобы я работал правильно и хорошо. Понятно, что мне хочется больших проектов, есть определенные актерские амбиции – большое кино,

– рассказывал актер.

Коротко о Марке Дроботе

Детство Марка Дробота прошло в Якутии. Его родители проявили желание поехать на восток, потому что не могли получить прописку в Киеве. Через 5 лет после рождения сына они решили вернуться на Родину: в Шепетовку Хмельницкой области.

В школьные времена Марк ходил в музыкальную школу, посещал кружки, его родители были причастны к театру, поэтому юноша принял решение стать актером. В 2010 году он окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого. Еще во время студенчества актер начал работать в Киевском академическом Молодом театре.

Театр – это мое все. Здесь моя семья. Здесь меня всегда ждут, всегда мне рады и готовы поддержать. Я люблю это ремесло всей душой,

– говорил артист.

В 2015 году Марк Дробот получил премию "Киевская пектораль" за роль в спектакле "Коварство и любовь". Уже через 4 года он получил звание Заслуженного артиста Украины.



Марк Дробот / Фото СТБ

Фильмография Марка Дробота