Про біографію Заслуженого артиста України Марка Дробота читайте у матеріалі Кіно 24. Та дізнавайтесь, де зараз актор, якого у пресі порівнюють зі знаменитим Мелом Гібсоном.

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Де зараз Марк Дробот

Під час повномасштабної війни актор долучився до Одеського Українського театру. У нових реаліях колективи стали обмінюватись ресурсом. Таким чином Дробот виступав на сцені Рівненського українського музично-драматичного театру.

Восени 2022 там відбулась прем'єра вистави Наталки Ворожбит "Зерносховище". Актор зіграв Книжника Мортка, і за це його нагородили премією Українського театрального фестивалю ГРА у номінації "найкраща чоловіча роль".



Марк Дробот на сцені театру / Фото з фейсбуку Римми Зюбіної

Щодо появ у кіно, Марк Дробот зіграв роль Кирила Дорошенка у гостросюжетній мелодрамі "Кришталеві джерела", прем'єра якої відбулася 7 квітня.



Марк Дробот у новому серіалі / Фото СТБ

У Марка Дробота немає соціальних мереж, тому його діяльність відстежувати непросто. Кілька років тому він розповідав, що не вважає правильним рекламувати себе. Медійність для нього також не є пріоритетом.

На жаль, медійність і хороший артист – це дві різні речі. Я хотів би бути хорошим артистом. Принаймні, я всіляко прагну, щоб ніякої медійності не було. Щоб я працював правильно і добре. Зрозуміло, що мені хочеться великих проєктів, є певні акторські амбіції – велике кіно,

– розповідав актор.

Коротко про Марка Дробота

Дитинство Марка Дробота минуло в Якутії. Його батьки проявили бажання поїхати на схід, бо не могли отримати прописку в Києві. Через 5 років після народження сина вони вирішили повернутись на Батьківщину: у Шепетівку Хмельницької області.

У шкільні часи Марк ходив у музичну школу, відвідував гуртки, його батьки були дотичними до театру, тож юнак ухвалив рішення стати актором. У 2010 році він закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого. Ще під час студентства актор почав працювати у Київському академічному Молодому театрі.

Театр — це моє все. Тут моя родина. Тут мене завжди чекають, завжди мені раді і готові підтримати. Я люблю це ремесло всією душею,

– казав артист.

У 2015 році Марк Дробот отримав премію "Київська пектораль" за роль у виставі "Підступність і кохання". Вже через 4 роки він отримав звання Заслуженого артиста України.



Марк Дробот / Фото СТБ

Фільмографія Марка Дробота