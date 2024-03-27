Отказ от карьеры в России, личная жизнь и новая деятельность: где сейчас и как живет Мила Сивацкая

Мила Сивацкая – еще молодая, но уже достаточно успешная украинская актриса. Она известна зрителям благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Кружево судьбы", "Хороший парень" и "Гранд", а также актриса сыграла роль Василисы в фильме "Последний богатырь".

Однако, последнее время Мила расширила спектр своей деятельности. Подробнее о ее новой профессиональной сфере, личной жизни, а также о позиции относительно войны в Украине, можно узнать в материале Кино 24.

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Где сейчас Мила Сивацкая

В течение определенного периода времени Мила снималась в российских проектах, включая комедийный сериал "Гранд", где она исполнила главную роль, а также российский фильм "Последний богатырь". Однако сейчас актриса не проживает и не работает в России. После начала полномасштабного вторжения Мила делает публикации, демонстрирующие ужасы войны в Украине.

Из-за большой войны Мила Сивацкая решила изменить свой фокус внимания с творчества и актерства на предпринимательство. Решение попробовать себя в сфере бизнеса актриса приняла, открыв магазин с косметическими средствами. И, похоже, она получает удовольствие от этой новой деятельности.

Признается, что всегда хотела заниматься еще чем-то, кроме съемок в кино. Во время большой войны, когда фильмы и сериалы практически не снимаются, Мила решила, что самое время воплощать все несбыточные мечты и планы в жизнь.

Личная жизнь Милы Сивацкой

После пяти лет построения отношений с любимым, Мила Сивацкая выходит замуж. Парень знаменитости сделал ей предложение в новогоднюю ночь. Девушка редко публикует снимки с ним и почти ничего не говорит о личной жизни.

Известно, что его зовут Сергей и то, что пара познакомилась в аэропорту "Жуляны". Тогда мужчина предложил Миле выпить кофе. С тех пор влюбленные не расставались, а теперь готовятся к свадьбе.