Однак, останнім часом Міла розширила спектр своєї діяльності. Докладніше про її нову професійну сферу, особисте життя, а також про позицію щодо війни в Україні, можна дізнатися у матеріалі Кіно 24.

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Де зараз Міла Сивацька

Протягом певного періоду часу Міла знімалася в російських проєктах, включаючи комедійний серіал "Гранд", де вона виконала головну роль, а також російський фільм "Останній богатир". Проте зараз акторка не проживає та не працює в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення Міла низку разів робила публікації, що демонструють жахи війни в Україні.

Через велику війну Міла Сивацька вирішила змінити свій фокус уваги з творчості та акторства на підприємництво. Рішення спробувати себе у сфері бізнесу акторка прийняла, відкривши магазин з косметичними засобами. І, схоже, вона отримує задоволення від цієї нової діяльності.

Зізнається, що завжди хотіла займатись ще чимось, окрім зйомок у кіно. Під час великої війни, коли фільми та серіали практично не знімаються, Міла вирішила, що саме час втілювати усі нездійсненні мрії та плани в життя.

Особисте життя Міли Сивацької

Після п'яти років побудови стосунків із коханим, Міла Сивацька виходить заміж. Хлопець знаменитості освідчився їй у новорічну ніч. Дівчина рідко публікує знімки з ним та майже нічого не говорить про особисте життя.

Відомо, що його звати Сергій та те, що пара познайомилась в аеропорту "Жуляни". Тоді чоловік запропонував Мілі випити кави. З того часу закохані не розлучались, а тепер готуються до весілля.