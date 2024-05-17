Ее жизнь изменилась навсегда после того, как 17 августа 2023 года, не дожив два месяца до своего 36-летия, Алексей погиб, защищая Украину на фронте. На Кино 24 узнаете, где сейчас и как живет после тяжелой утраты Надежда.

Смотрите также Нокаут от ярких эмоций: 3 лучшие фильмы о боксерах

Как живет после потери Надежда Хильская

В начале большой войны, когда все остались без работы, актриса временно сменила профессию и работала баристой в кафе. В мае 2022 года она нашла работу недалеко от дома. Но это было до момента смерти мужа.

По словам Надежды, Алексей был сержантом взвода на фронте. Трагедия произошла, когда он с собратьями отправился на задание и получил ранение.

Это было на "нуле". Мужчина был в разведке, сержантом взвода. Они разделились на две группы, и, когда Алексей услышал выстрелы, побежал на помощь второй группе и был ранен. Ребята пытались его эвакуировать, но прилетел кацапский FPV-дрон и он погиб,

– вспоминала актриса.

После гибели Алексея, Надежда Хильская считает дни без любимого. Она говорит, что с тех пор ощущение пустоты не исчезло. Однако временными спасителями для нее стали работа в кино, поддержка дочери и двух собак.

Где сейчас Надежда Хильская

Сейчас Надежда пытается возвращаться к жизни, насколько это возможно. В частности, впервые после потери актриса снялась в сериале "Обещание Богу". В ленте рассказывается история, где мать сталкивается с испытанием – борьбой с тяжелой болезнью ребенка.

Известно, что сценарий был адаптирован специально для нее, чтобы ее персонаж передавал важные послания – любовь к жизни и поддержку родных в самые тяжелые времена.

Несмотря на большую боль внутри, Надежда Хильская пытается транслировать это и в своих соцсетях. Она улыбается, работает, публикует фотографии и мотивирует своих сторонников на то, чтобы ценить жизнь даже после худших сценариев.