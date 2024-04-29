Чувствует стыд из-за ролей в русскоязычных фильмах: где сейчас актриса Наталья Васько
Наталья Васько – узнаваемая украинская актриса. Она известна благодаря сериалу "Крепостная", фильму "Гнездо горлицы" и многим другим кинокартинам. Женщина не могла думать о работе в первое время после вторжения, но впоследствии таки вернулась к актерству.
В материале Кино 24 читайте о том, чем сейчас занимается Наталья Васько. И что она думает о своем актерском прошлом.
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Где сейчас Наталья Васько
В начале полномасштабной войны актриса вместе с мамой поехала в Червоноград во Львовской области, это ее родной город. Актриса была готова к вторжению и не понимала людей, которые наивно отнеслись к угрозе. Сначала актрисе казалось, что все остановилось.
Я ставила точку на своей работе, потому что для меня основное – чтобы Украина выиграла как можно меньшими потерями. Могу работать, заниматься чем угодно – лишь бы только иметь какой-то доход для того, чтобы донатить для ребят,
– размышляла Наталья.
Первые полгода она совсем не думала о работе и была готова сменить профессию. Впоследствии ей позвонили из театрального агентства и сообщили о том, что работа восстанавливается.
Сейчас Наталью Васько можно увидеть на телеэкранах в одной из главных ролей детективной мелодрамы "Круг заблуждения". Скоро мы увидим ее в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман". К слову, сейчас проходят "открытые микрофоны", где актеры, продюсеры и режиссеры рассказывают интересные истории и декламируют стихи. Наталья также часто публикует сборы для военных.
Актриса обвенчалась во время войны
Наталья Васько расписалась с мужем Андреем Шестовым в начале 2023 года. Она долгое время скрывала эту новость, потому что не считала, что это актуально. Также пара обвенчалась. Это произошло еще в начале полномасштабной войны, когда Наталья хотела вывезти маму в Италию.
Андрей помог добраться до Червонограда, а когда пришел на поезд, чтобы возвращаться в Киев, объявили, что поезд не будет ехать. Я решила, что это знак. Говорю: "Андрей, нам дается еще один день побыть вместе – для чего-то очень важного". Мы зашли в церковь, переговорили со священником, и уже на следующее утро нас обвенчали,
– делилась актриса.
Мысли относительно актерского прошлого
Сейчас Наталья Васько жалеет обо всех ролях, которые играла в русскоязычных проектах. В то же время она напоминает о том, что в то время просто не было украинских. Также актриса раскаивается из-за того, что работала с российскими артистами.
"Я в первый же день войны выложила в фейсбук сообщение, что прошу простить меня за то, что работала с ними. Получается, когда была рядом в кадре, делегировала, что сюда можно заходить. Мол, мы друзья. Я до сих пор готова просить прощения, потому что чувствую вину за то, что российский сапог топчет мою землю", – признавалась актриса.
Известные роли Натальи Васько в кино
- "Леся + Рома";
- "Территория красоты";
- "Когда мы дома. Новая история";
- "Папаньки";
- "Всё возможно";
- "Креденс";
- "Гнездо горлицы";
- "Отель Эдельвейс";
- "Круты 1918";
- "Преданная";
- "Толока";
- "Крепостная";
- "Молодая".