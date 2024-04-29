Чувствует стыд из-за ролей в русскоязычных фильмах: где сейчас актриса Наталья Васько

Наталья Васько – узнаваемая украинская актриса. Она известна благодаря сериалу "Крепостная", фильму "Гнездо горлицы" и многим другим кинокартинам. Женщина не могла думать о работе в первое время после вторжения, но впоследствии таки вернулась к актерству.

В материале Кино 24 читайте о том, чем сейчас занимается Наталья Васько. И что она думает о своем актерском прошлом.

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Где сейчас Наталья Васько

В начале полномасштабной войны актриса вместе с мамой поехала в Червоноград во Львовской области, это ее родной город. Актриса была готова к вторжению и не понимала людей, которые наивно отнеслись к угрозе. Сначала актрисе казалось, что все остановилось.

Я ставила точку на своей работе, потому что для меня основное – чтобы Украина выиграла как можно меньшими потерями. Могу работать, заниматься чем угодно – лишь бы только иметь какой-то доход для того, чтобы донатить для ребят,

– размышляла Наталья.

Первые полгода она совсем не думала о работе и была готова сменить профессию. Впоследствии ей позвонили из театрального агентства и сообщили о том, что работа восстанавливается.

Сейчас Наталью Васько можно увидеть на телеэкранах в одной из главных ролей детективной мелодрамы "Круг заблуждения". Скоро мы увидим ее в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман". К слову, сейчас проходят "открытые микрофоны", где актеры, продюсеры и режиссеры рассказывают интересные истории и декламируют стихи. Наталья также часто публикует сборы для военных.

Актриса обвенчалась во время войны

Наталья Васько расписалась с мужем Андреем Шестовым в начале 2023 года. Она долгое время скрывала эту новость, потому что не считала, что это актуально. Также пара обвенчалась. Это произошло еще в начале полномасштабной войны, когда Наталья хотела вывезти маму в Италию.

Андрей помог добраться до Червонограда, а когда пришел на поезд, чтобы возвращаться в Киев, объявили, что поезд не будет ехать. Я решила, что это знак. Говорю: "Андрей, нам дается еще один день побыть вместе – для чего-то очень важного". Мы зашли в церковь, переговорили со священником, и уже на следующее утро нас обвенчали,

– делилась актриса.

Мысли относительно актерского прошлого

Сейчас Наталья Васько жалеет обо всех ролях, которые играла в русскоязычных проектах. В то же время она напоминает о том, что в то время просто не было украинских. Также актриса раскаивается из-за того, что работала с российскими артистами.

"Я в первый же день войны выложила в фейсбук сообщение, что прошу простить меня за то, что работала с ними. Получается, когда была рядом в кадре, делегировала, что сюда можно заходить. Мол, мы друзья. Я до сих пор готова просить прощения, потому что чувствую вину за то, что российский сапог топчет мою землю", – признавалась актриса.

Известные роли Натальи Васько в кино