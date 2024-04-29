У матеріалі Кіно 24 читайте про те, чим зараз займається Наталія Васько. Та що вона думає про своє акторське минуле.

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Де зараз Наталія Васько

На початку повномасштабної війни акторка разом з мамою поїхала у Червоноград на Львівщині, це її рідне місто. Акторка була готова до вторгнення та не розуміла людей, які наївно поставилися до загрози. Спершу акторці здавалося, що все зупинилося.

Я ставила крапку на своїй роботі, тому що для мене основне – щоб Україна виграла якомога меншими втратами. Можу працювати, займатися чим завгодно – аби тільки мати якийсь дохід для того, щоб донатити для хлопців,

– міркувала Наталія.

Перші пів року вона зовсім не думала про роботу та була готова змінити професію. Згодом їй зателефонували з театрального агенства та повідомили про те, що робота відновлюється.

Зараз Наталію Васько можна побачити на телеекранах в одній з головних ролей детективної мелодрами "Коло омани". Скоро ми побачимо її у фільмі "Будинок "Слово". Нескінченний роман". До слова, зараз відбуваються "відкриті мікрофони", де актори, продюсери й режисери розповідають цікаві історії та декламують вірші. Наталія також часто публікує збори для військових.

Акторка обвінчалася під час війни

Наталія Васько розписалася з чоловіком Андрієм Шестовим на початку 2023 року. Вона довгий час приховувала цю новину, бо не вважала, що це на часі. Також пара обвінчалася. Це сталося ще на початку повномасштабної війни, коли Наталія хотіла вивезти маму до Італії.

Андрій допоміг дістатися до Червонограда, а коли прийшов на потяг, щоб повертатися в Київ, оголосили, що поїзд не їхатиме. Я вирішила, що це знак. Кажу: "Андрію, нам дається ще один день побути разом – для чогось дуже важливого". Ми зайшли в церкву, переговорили зі священником, і вже на наступний ранок нас обвінчали,

– ділилась акторка.

Думки щодо акторського минулого

Зараз Наталія Васько шкодує про всі ролі, які грала у російськомовних проєктах. Водночас вона нагадує про те, що на той час просто не було українських. Також акторка кається через те, що працювала з російськими артистами.

"Я в перший же день війни виклала у фейсбук допис, що прошу вибачити мені за те, що працювала з ними. Виходить, коли була поруч у кадрі, делегувала, що сюди можна заходити. Мовляв, ми друзі. Я і досі готова просити вибачення, бо відчуваю провину за те, що російський чобіт топче мою землю", – зізнавалась акторка.

Відомі ролі Наталії Васько у кіно