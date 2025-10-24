После депрессии и алкогольной зависимости: где сейчас Назар Грабарь, брат которого погиб на войне
- Назар Грабарь, после потери брата на войне, преодолел депрессию и алкогольную зависимость благодаря работе с психологом.
- Он активно занимается волонтерством, помогает украинским защитникам и создал благотворительный фонд для детей, а также продолжает работать в сфере искусства.
Назар Грабарь – украинский танцор, блогер, модель, актер и ветеран, который сегодня также активно занимается волонтерством. Ему 33 года – именно столько было его родному брату Илье, когда тот погиб на войне.
В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас и как живет Назар Грабарь после тяжелой депрессии, вызванной потерей близкого человека.
Где сейчас и как живет Назар Грабарь?
Назар Грабарь откровенно поделился личной историей борьбы с депрессией и алкогольной зависимостью, которая появилась после гибели его родного брата на фронте.
Он рассказывал, что был период, когда ежедневно употреблял алкоголь, чтобы заглушить боль и просто заснуть. Единственное, что ему помогло, – это работа с психологом, который научил его говорить о своих чувствах и постоянно искать смысл жизни.
После начала полномасштабной войны Назар Грабарь также стал на защиту Украины. Однако после гибели брата уволился в запас, ведь остался единственным кормильцем в семье.
Сегодня Назар активно волонтерит и помогает украинским защитникам. Кроме того, он создал благотворительный фонд, который занимается детьми.
В 2025 году стало известно об отношениях Назара с новой девушкой. Сейчас Грабарь выглядит счастливым и делает все, чтобы чувствовать себя лучше. В то же время он не забывает о сложной ситуации в стране и имеет четкую проукраинскую позицию. Назар часто вспоминает своего брата и хранит в сердце только светлые воспоминания о нем.
В каких фильмах сыграл Назар Грабарь?
В основном Назар Грабарь снимался в музыкальных видео – в частности, в клипах группы "Время и Стекло" и Светланы Лободы.
Однако в его карьере есть также опыт съемок в фильмах и сериалах. Среди них такие ленты:
- "Конотопская ведьма": (2024)
- "Мышеловка": (2025)
- "В плену у прошлого": (2021)
- "Без тебя": (2021)
- "Настоящий Санта": (2022)